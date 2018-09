Jens SiebenhaarJens Siebenhaar wird zum Oktober 2018 als CIO beim Bekleidungsunternehmen C&AC&A Europe die Gesamtverantwortung für die IT übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage. Bisher war Siebenhaar Geschäftsführers der REWEREWE Systems GmbH.

Ein Sprecher des Kölner Handels- und Touristikkonzerns REWE hat gegenüber CIO.de ebenfalls bestätigt, dass Siebenhaar zum 30. September 2018 "aus persönlichen Gründen" die REWE Group verlassen werde.

Siebenhaar war im März 2009 Leiter der IT bei REWE geworden. Er wechselte damals von der Baumarktkette OBI an den Rhein. CIO-Vorgänger bei C&A ist Tom HenkelTom Henkel, der das Unternehmen verlassen hat.

Siebenhaar werde bei C&A außerdem Mitglied des erweiterten europäischen Vorstands (EEB) sein, "um so in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Vorstands, unter anderem die erfolgreiche Umsetzung wichtiger, bereichsübergreifender IT ProjekteProjekte sicherzustellen." Siebenhaar berichtet bei C&A direkt an an Tjeerd van der Zee, CFO und Mitglied des europäischen Vorstands.

Thomas Friedl übernimmt bei REWE

Ab Oktober 2018 übernimmt demnach bei der REWE Group, Thomas FriedlThomas Friedl, Bereichsleiter Handels-Systeme, die Rolle des Geschäftsführers der REWE Systems GmbH. Holger Bellmann, seit Juli 2018 Bereichsvorstand Informationstechnologie der REWE Group, werde zudem zusätzlich Geschäftsführer der REWE Systems GmbH.

Bei der Rewe Group wurde Bellmann im Juli 2018 neuer IT-Bereichsvorstand, die Position ist neu geschaffen worden. Er war davor Geschäftsführer Supply-Chain, IT & E-Commerce bei der Tchibo GmbH in Hamburg. Im REWE-Vorstand verantwortet der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan Kunath die IT.

C&A: 1841 von Brenninkmeijer gegründet

C&A gehört zu den größten ModehandelsunternehmenModehandelsunternehmen Europas. Das Bekleidungsunternehmen mit Sitz im belgischen Vilvoorde sowie in Düsseldorf verfügt über rund 1.500 Filialen in 18 Ländern. Das Unternehmen wurde 1841 von August und Clemens Brenninkmeijer im niederländischen Sneek gegründet.

Die Mitarbeiterzahl liegt bei rund 35.000 (2017). Die Anteile der Eigentümerfamilie sind gebündelt in der Cofra Holding AG mit Sitz in Zug in der Schweiz, der wiederum C&A gehört. Ex-Rewe-Vorstand Alain Caparros hatte im August 2017 die Geschäfte als Vorstandschef von C&A Europe übernommen. Director of Country German ist Mohamed Bouyaala.