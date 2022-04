Laut einem Bericht des Nachrichtenportals The Next Web will Traktorbauer John DeereJohn Deere in den kommenden Jahren zu einem KI-Unternehmen werden. Der Konzern arbeite bereits an smarten Fahrzeugen wie etwa autonom fahrenden Traktoren.

John Deere nähert sich Künstlicher IntelligenzKünstlicher Intelligenz aus zwei verschiedenen Richtungen, sagt Jorge Heraud, Vice President für Autonomie und Automatisierung. "Zum einen geht es um Automatisierung, mit der Maschinen Leistungen jenseits des Menschenmöglichen erbringen, zum anderen um Autonomie, also fahrerlose Vehikel," sagt er.

Als Beispiel nennt Heraud KI-Systeme, die automatisch Unkraut erkennen und beseitigen. Damit müssten Bauern nicht mehr ganze Felder mit Pestiziden besprühen oder von Arbeitern händisch jäten lassen, was teuer und zeitintensiv ist. Kümmere sich der Traktor darum, während er das Feld bestellt, könnten Landwirte gleichzeitig Zeit sparen und ihren Ertrag steigern.

8R-Traktor

Im Bereich des autonomen Fahrens berichtet Heraud von dem neuen 8R-Traktormodell des Herstellers. Bisherige KI-Systeme helfen zwar beim Wenden, oder assistieren dabei, Fahrtlinien einzuhalten. Die Fahrer müssten jedoch in der Kabine bleiben und eingreifen, wenn Hindernisse auftauchen.

Der neue Traktor funktioniere dagegen weitgehend selbstständig. Registriere er etwas, mit dem er nicht umgehen kann, alarmiere er einen Menschen. Dieser kann das Fahrzeug dann fernsteuern oder, wenn nötig, das Problem vor Ort lösen. Damit könnten Bauern etwa trotz Arbeitermangel in der Hochsaison ihre Felder rechtzeitig bestellen.

In Zukunft will der HerstellerHersteller beinahe alles in der Landwirtschaft automatisieren, was einen Motor hat. Auf die Frage, wann die "voll automatisierte Farm der Zukunft" Realität werde, antwortete Heraud: "Vor dem Ende des Jahrzehnts."