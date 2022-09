Um die digitale Transformation weiter voranzutreiben, gründet das MedienunternehmenMedienunternehmen die Datenorganisation FunkeFunke Data & Intelligence. Der neue Geschäftsbereich soll über alle Disziplinen hinweg arbeiten und die konzernweite Datenstrategie, Governance und Architektur verantworten. Weitere Schwerpunkte liegen darauf, Wert aus Daten in bestehenden Märkten zu schöpfen, neue, datengetriebene Geschäftsmodelle aufzubauen und externe Kooperationen anzustoßen, teilt der Konzern mit. Zum Aufgabenbereich gehörten auch das Kundenzufriedenheitsmanagement (CXM) sowie die Innovations-Werkstatt für kundenzentrierte Produktentwicklung.

Jonas Rashedi und Catherin Hiller verantworten den Bereich gemeinsam; Hiller übernimmt dabei die Gesamtleitung von Intelligence & Insights. Beide berichten an Konzerngeschäftsführerin Andrea Glock. "Funke verfügt mit hochwertigen Daten, Technologie und Expertise in vielfältigen Geschäftsfeldern über eine ausgezeichnete Ausgangslage", erklärt die Managerin. "Ich freue mich, dass wir mit Jonas einen weiteren erfahrenen Kopf und echten Teamplayer für die neue Datenorganisation von Funke gewinnen konnten."

Rashedi kommt von der Parfümerie-Filialkette Douglas und war dort zuletzt Director - Data & Analytics. Er bringt gut 15 Jahre Erfahrung beim Aufbau von Datenorganisationen mit. Der Gründer und Gesellschafter einer Internetagentur ist zudem Buchautor und Host des Data-Podcasts "My data is better than yours. "Daten sind die Grundlage des digitalen Zeitalters", erklärte er zu seiner neuen Aufgabe. "Die Fähigkeit, mit Daten umzugehen und diese gewinnbringend zu nutzen, ist im 21. Jahrhundert essenziell. Sie sichert die Zukunftsfähigkeit von Organisationen."

Catherin Hiller arbeitet bereits seit 2019 für Funke und setzt große Hoffnungen in die Datenorganisation. Sie verbinde die herausragenden Datenkompetenzen mit der Innovationskraft und -Fähigkeit der Mediengruppe: "Gemeinsam werden wir unsere Daten in unterschiedlichen bestehenden und neuen Geschäftsmodellen und Kooperationen gewinnbringend einsetzen und darüber hinaus unsere Kundenzentrierung als wichtigen Erfolgstreiber stärken."