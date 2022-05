Die Modekette Marc O'Polo aus Stephanskirchen bei München hat mehrere Arbeitsplatz-Systeme von Citrix implementiert. Im Einzelnen geht es um Virtual Apps and Desktops, Gateway, AnalyticsAnalytics for Security und Analytics for Performance. "Unser Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, unter denen unsere 2.000 Mitarbeiter weltweit ihre Kreativität voll entfalten und optimal zusammenarbeiten können, egal wo sie sich gerade befinden", sagt Matthias Holzner, Manager IT Application & CollaborationCollaboration bei Marc O'Polo.