Im Jahr 2020 feierte MazdaMazda seinen 100. Geburtstag. Doch ein "Oldie" ist der Automobilhersteller deshalb nicht. Denn mit Unterstützung von Fujitsu treibt Mazda Motor Europe (MME) die Modernisierung und Automatisierung der geschäftskritischen Prozesse an 28 Standorten in 23 europäischen Märkten voran.

Damit verbunden ist die Umstellung von einer IT-Infrastruktur in eigenen Rechenzentren (On Premises) auf ein Konzept, das auf den Public CloudsPublic Clouds von AWS und Oracle basiert. MME soll dadurch zu einer "Connected Company" mit Cloud- und IT-Sicherheitsservices werden. Außerdem setzt das Unternehmen künftig auf Ansätze wie AIOps (Artificial IntelligenceArtificial Intelligence Operations) und DevOpsDevOps.

Mit FinOps Cloud-Kosten kontrollieren

Hinzu kommen sogenannte FinOps (Financial Operations). Dies ist eine Sammlung von Best Practices, mit denen sich Prozesse und Arbeitsweisen so anpassen lassen, dass Cloud-Ressourcen den maximalen Ertrag bringen. Alle Services implementiert Fujitsu im Rahmen einer Zusammenarbeit, die vorläufig auf fünf Jahre angesetzt ist.

Durch die Kombination von AIOps, DevOps und FinOps ist die IT von Mazda in der Lage, Infrastruktur, Anwendungen und Services über hybride Cloud-Ökosysteme hinweg zu orchestrieren. Das erfolgt in Abstimmung mit den Geschäftszielen. Ein weiterer Vorteil der neuen Struktur ist, dass MME schneller auf geänderte Anforderungen von Kunden reagieren kann. Außerdem ist der Automobilhersteller in der Lage, die Ausgaben für die Cloud-Nutzung sowie die Gesamtbetriebskosten zu optimieren.

Abschied von On Premises

Warum die Wahl auf Fujitsu als Technologiepartner fiel, erläutert Alex Janssens, Vice President Information Technologies, Parts Supply and Logistics sowie CIO von MME: "Für Mazda Motor Europe hat der überzeugende Ansatz von Fujitsu die Vorteile unterstrichen, die wir durch die weitere Umsetzung unserer Pläne zur digitalen Transformation erzielen können. Die Erfahrung von Fujitsu bei der Implementierung einer Hyperscale-basierten Cloud-Service- und -Management-Plattform hat uns davon überzeugt, von der On-Premises-Infrastruktur Abschied zu nehmen."

Mazda Motor Europe | Digitalisierung und Cloud

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Modernisierung der IT- und Anwendungsumgebung mithilfe der Cloud

Lösung: Nutzung von Hybrid- und Public-Cloud-Services; Einsatz von AIOps, DevOps, FinOps

Partner: Fujitsu