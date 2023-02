Leert sich Ihr Smartphone-Akku auffällig schnell, sobald Sie die Facebook- oder Messenger-App verwenden? Dabei könnte es sich unter Umständen nicht um einen Zufall handeln, wie nun George Hayward, ehemaliger Data Scientist bei Meta, im Rahmen eines Interviews mit dem US-Boulevardblatt New York Post nahelegt. Demnach soll der Konzern mit Hilfe spezieller Applikationstests - dem sogenannten "Negative Testing" - heimlich die Akkus mancher Android- und iPhone-Benutzern leer gesaugt haben.

Facebook secretly killed users batteries, worker claims in lawsuit https://t.co/4PCK98ce6Y pic.twitter.com/45tO1pYY0r — New York Post (@nypost) January 28, 2023

Kollateralschäden

Hayward wurde im November 2022 nach drei Jahren im Unternehmen entlassen, weil er sich - nach eigenen Angaben - geweigert hatte, im Rahmen seiner Arbeiten an der FacebookFacebook Messenger App an dieser Testpraxis teilzunehmen. Wie der Datenwissenschaftler behauptet, habe er gegenüber seiner Vorgesetzten Bedenken geäußert Nutzern zu schaden, wenn Smartphone-Akkus ohne Vorwarnung geleert würden. Seine Managerin habe daraufhin nur entgegnet: "Wenn wir das im Einzelfall tun, helfen wir damit der breiten Masse."

Negative Testing ermöglicht laut QASource Entwicklern zu überprüfen, wie sich eine App unter extremen Umständen verhält. Im Fall von Facebook könnten Negativtests verwendet worden sein, um die Funktionalität von Apps zu testen, wenn der Akku eines Geräts ungewöhnlich schnell entladen wird. Ob die Testpraxis allerdings jemals über das Beta-Stadium hinausgekommen ist und wie viele Nutzer betroffen gewesen sein könnten, dazu kann Data Scientist Hayward keine Angaben machen. Allerdings sieht er die Praxis als illegal an und geht davon aus, dass sie bei Meta System habe. Letzteres will er mit einem internen Trainingsdokument namens "How to run thoughtful negative tests" untermauern.

Hayward hat wegen seiner Kündigung Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber vor einem US-Bundesgericht eingereicht. Diese liegt momentan aufgrund einer Schlichtungsanfrage auf Eis. Wie die nächsten Schritte aussehen, ist unklar - Meta hat sich bislang nicht zur Sache geäußert.

Die Apps des Zuckerberg-Konzerns stehen schon länger in Verdacht, die Akkus von iPhones und Android-Geräten über Gebühr zu belasten. Dieser Reddit-Thread aus dem Jahr 2020 ist dabei nur eines von vielen Beispielen:

(fm) Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Macworld.