Reiner MüllerReiner Müller (39) ist seit Februar 2019 CIO der Fischerwerke GmbH & Co. KG in Waldachtal. Die Firma gehört zur Unternehmensgruppe Fischer. Zuvor war er im selben Unternehmen Leiter IT-Applikationen. Er berichtet an den CFO. Müller ist bereits seit 2002 im IT-Bereich bei Fischer tätig.

Digitalisierung und Collaboration

Als seine wichtigsten Aufgaben nannte Müller gegenüber CIO.de die Unterstützung der Digitalisierung im Unternehmen, die bevorstehende Migration auf S/4 HANA und die Verbesserung der Collaboration.

Vorgänger im Amt des CIOs bei Fischer war seit April 2016 Andreas Müller. Er hat inzwischen die Bereichsleitung IT und Organisation der Bardusch GmbH & Co. KG, einem Textilvermietungs-Service in Ettlingen, übernommen.

Die Fischerwerke

Die Fischer-Gruppe mit Sitz im baden-württembergischen Waldachtal im Schwarzwald ist bekannt für die Fischer-Dübel und die Konstruktionsbaukästen Fischertechnik. Sie vertreibt Produkte in über 100 Länder und ist mit 35 Landesgesellschaften in 31 Ländern präsent. Fischer ist ein Familienunternehmen, das von Jörg Klaus Fischer geführt wird.

Das Unternehmen gliedert sich in die vier Geschäftsbereiche Befestigungssysteme, Automotive Systems, Fischertechnik und Prozessberatung. Die Fischerwerke beschäftigen 69 IT-Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte 2018 mit rund 5.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 864 Millionen Euro.