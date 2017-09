Die Umbenennung sei die Vollendung einer Idee, die am 9. Dezember 2013 mit dem Verkauf von N24 an Axel SpringerAxel Springer begann, teilte das Medienhaus in Berlin mit. Unter dem Namen Welt entstehe ein gemeinsames journalistisches Angebot in Print, Digital und TV. Der Name "Die Welt" für die Zeitung bleibt bestehen. Der neue Auftritt sei die Antwort auf das sich verändernde InformationsverhaltenInformationsverhalten, erklärte Senderchef Torsten Rossmann. Am Senderdesign, das vor einem Jahr neu gestaltet wurde, ändere sich nichts. (dpa/rs)