Der Nestlé-KonzernNestlé-Konzern nutzt Business Analytics-SoftwareBusiness Analytics-Software von SAS Institute für seine zentralen Prozesse. Ziel ist es, die Nachfrage weltweit präziser und zuverlässiger vorherzusagen.

Die genaue Bestimmung des Bedarfs sei wesentlich, um die richtigen Produkte in der richtigen Menge zur richtigen Zeit herzustellen und so Überbestände zu vermeiden, so das Unternehmen.

Motor für die Bedarfsplanung

SAS soll bei Nestlé auf breiter Basis für prädiktive Analysen eingesetzt werden. "Es ist der Motor für die Bedarfsplanung bei Nestlé", sagte Vineet Khanna, Senior Vice President for Corporate Supply Chain bei Nestlé. "Wir haben weltweit 450 Anwender geschult, um sie für bessere Entscheidungen in der Bedarfsplanung fit zu machen."

Die Möglichkeit, SAS in unterschiedlichste komplexe Umgebungen zu implementieren, habe Nestlé die Entscheidung leicht gemacht, den Einsatz über die Bedarfsplanung und Lieferkette hinaus zu erweitern, heißt es in einer Erklärung.

Nestlé habe sich seine Spitzenposition in der Welt der Konsumgüter auch dadurch erarbeitet, dass das Unternehmen die lokale Nachfrage nach jedem seiner Produkte verstehe. Die Implementierung der Prognosesysteme sei die Grundlage für den nächsten Schritt bei Nestlé. Man wolle künftig auch künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning und weitere Advanced-Analytics-Anwendungen nutzen.

Über Nestlé

1867 gegründet ist Nestlé heute mit über 2.000 Marken und Standorten in 191 Ländern das weltweit größte Unternehmen für Getränke und Lebensmittel. Der Konsumgüterkonzern mit Sitz in Vevey in der Schweiz erzielte 2018 einen Umsatz von 91,43 Milliarden Schweizer Franken und beschäftigte weltweit rund 308.000 Personen. In Deutschland arbeiten 10.300 Mitarbeiter für Nestlé.

Nestlé | SAS Business Analytics

Branche: NahrungsmittelNahrungsmittel

Mitarbeiter: bisher 450 Anwender geschult

Produkte: u. a. SAS Forecast Server, SAS Visual Demand Planning, SAS Viya

Dienstleister: SAS Institute

Einsatzort: weltweit

Internet: www.nestle.com