Nach knapp vier Monaten Vakanz ist die CIO-Stelle des Landes Hessen wieder besetzt. Per Kabinettsbeschluss wurde Ministerialdirigent Ralf Stettner zum Leiter der Abteilung Verwaltungsdigitalisierung im hessischen Digitalministerium ernannt. Damit ist er CIO und Bevollmächtigter der hessischen Landesregierung für E-Government und Informationstechnologie.

Sein Vorgänger Patrick BurghardtPatrick Burghardt, der den Posten vier Jahre innehatte, kehre in seine Heimatstadt Rüsselsheim am Main zurück. Zum 1. Januar 2024 übernahm er dort den Posten des Oberbürgermeisters. (Lesen Sie mehr dazu: "Hessen-CIO Burghardt wird Oberbürgermeister")

"Mit Ralf Stettner als neuem Chief Information Officer haben wir einen ausgewiesenen Experten für die Verwaltungsdigitalisierung in Hessen gewinnen können," so Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus. Sie erwartet, dass Stettner mit viel Know-how, Elan und Motivation die Digitalisierung der Landesverwaltung weiter vorantreiben wird. Zudem soll er auch dabei unterstützen, einen Kulturwandel in der Verwaltung zu erreichen.

Zuvor lag die Cybersicherheit des Bundeslandes in den Händen von Ministerialdirigent Stettner. Von Ende 2018 bis Anfang 2024 war der studierte Historiker Chief Information Security Officer (CISO) in der hessischen Landesverwaltung und leitete die Abteilung für Cyber- und IT-Sicherheit sowie Verwaltungsdigitalisierung im hessischen Innenministerium.

"Wir haben in Hessen durch Bündelung der Verwaltungsaufgaben im Digitalministerium den Grundstein für eine effiziente, moderne, schnellere und zukunftsfeste Digitalisierung gelegt," konstatiert Stettner. Eine seiner ersten Amtshandlungen beinhaltet, im Rahmen einer Digitaloffensive verstärkt auf Kommunen zuzugehen. Ziel ist es, die Gemeinden bei der weiteren Umsetzung des OZG zu unterstützen und auch Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Kooperation mit Hochschulen bei der Aus- und Weiterbildung zu den Rücken zu stärken.

Zudem gilt es für den IT-Chef sicherzustellen, dass die digitale Infrastruktur widerstandsfähig und krisenfest ist. Daneben verspricht Stettner, Projekte effizient umzusetzen: "Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger möchten Angelegenheiten schnell und unkompliziert online erledigen. Behördenleistungen müssen diesem Standard entsprechen und daran werden wir arbeiten."

Hessen hat den CIO-Posten im Jahr 2003 eingerichtet. Die IT-Leitung ist für die strategische Steuerung der gesamten Informationstechnologie und die koordinierende operative Umsetzung von IT-Projekten auf Landesebene zuständig. Zudem gehört es zu den Aufgaben, IT-Verfahren zu verbessern, zu standardisieren und zu konsolidieren. Die CIO-Funktion vertritt zudem Hessens Interessen im IT-Planungsrat, in dem Bund und Länder die Zusammenarbeit im Bereich der Informationstechnik koordinieren.