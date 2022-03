Karen Funk ist Senior Editor CIO-Magazin und COMPUTERWOCHE bei IDG Tech Media. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind IT-Karriere und -Arbeitsmarkt, Führung, New Work und Diversity. Als Senior Editorial Project Manager leitet sie zudem seit 2007 den renommierten IT-Wettbewerb „CIO des Jahres“ und ist in dieser Funktion sowohl für die Organisation des Wettbewerbs (Jury, Teilnehmerakquise, Wettbewerbsdurchführung) als auch für die mediale Berichterstattung (online, Print, Social Media etc.) verantwortlich.

Funk setzt sich seit vielen Jahren für mehr Frauen in der IT ein, engagiert sich bei IDG in der Employee Resource Group „I stand with her“ und hat mit einer Kollegin zusammen die COMPUTERWOCHE-Sonderausgabe „Karriere: Die digitale Welt braucht Frauen!“ aus der Taufe gehoben, die 2021 zum 5. Mal erschienen ist.