Unser Vokabular ist geprägt von Extremen. Es darf nur noch disruptiv, agil und die Cloud sein, dezentral oder zentral, In- oder OutsourcingOutsourcing, am besten StartupStartup, und bloß keine Kompromisse! Aber warum?

In der Arbeitsrealität bewegt sich doch jedes IST schrittweise auf einen Wunschzustand hin. Projektarbeit ist konzentriertes Tun aller Mitarbeitenden. Und diese wollen überzeugt, eingearbeitet und mitgenommen werden. Insofern begeben wir uns mit jeder Vision auf eine neue Mission und arbeiten auf den Projekterfolg hin, der uns dem Ziel und damit dem Wunschzustand näherbringt.

Eines der Themen, mit denen seit langem Mitarbeitende überzeugt werden können, ist Gleichberechtigung. Eigentlich ein altbackenes Thema, nicht erwähnenswert, wenn wir in einer gleichberechtigt diversen Welt leben würden. Dennoch wird an dem Thema schon seit vielen Jahrzehnten gekämpft und gerungen. Somit ist das Thema 2021 aktueller denn je.

Selbst in unseren IT-Abteilungen, in denen in der Regel 20 bis 25 Prozent Frauen agieren, sind die Teamleitungen, die Abteilungs- und Bereichsleitungen immer noch nicht im selben Anteil mit Frauen besetzt. Ich würde daher gern eine Wette eingehen in der Hoffnung, diese zu verlieren, und formuliere sie wie folgt:

Im Jahr 2027 sind in diesem Buch "CIO 2027" keine 25 Prozent Autorinnen vertreten.

Im Jahr 2027 sind die Abteilungs- und Bereichsleitungen sowie die CIO-Positionen der hier vertretenen Unternehmen nicht zu 25 Prozent mit Frauen besetzt.

Der richtige Mix ist gefragt

Wie heißt es in einem Sprichwort? "Der Erfolg heiligt die Mittel". Kann es nicht sein, dass verschiedene Anforderungen, verschiedene Menschen auch jeweils ihrer spezifischen Herangehensweise bis zur Lösungsfindung bedürfen? Dass also eine gesunde und fundierte Methodenvielfalt in der Praxis situativ am besten weiterhelfen dürfte? Dass uns dezentral oder zen­tral nicht zur Lösung führt, sondern vielmehr das begründete richtige Verhältnis? Anstelle von Out- oder Insourcing-Diskussionen sollten sich die Debatten um den sinnvollen Mix im Einsatz der Mittel drehen. Warum also nicht hybrid?

Diese und weitere spannende Wetten finden Sie im CIO-Jahrbuch 2022 CIO Jahrbuch 2022 Neue Prognosen zur Zukunft der IT

IDG Business Media GmbH 2022

jetzt bestellen

PDF-Download

Gerne füge ich das agileagile ProjektmanagementProjektmanagement zu meinem Repertoire hinzu, gerne die verschiedenen Formen der Cloud, gerne führen wir neugierig neue Technologien ein, unterstützen die nächsten Jahre Schritte in Richtung starker KI, freuen uns auf die Aussagen der AnalyticsAnalytics und die Use Cases für 5G5G.

Starke gemischte Teams

Im Personalbereich, aber auch im Change- oder Projektmanagement kursiert die These, dass gemischte Teams mit den unterschiedlichsten Charakteren am leistungsstärksten sind. Auf der Leitungsebene jedoch wird oft recht eintönig gemischt und es könnte bunter sein. Ich erkenne viel Potenzial und Luft nach oben. Bunt, adaptiv und flexibel, transparent, situativ, lösungsorientiert und konstruktiv, aber auf jeden Fall: fachlich versiert.

Lassen Sie uns als IT digitale Optionen schaffen, so wie auch von Prof. Helmut KrcmarHelmut Krcmar auf den 2021-er Hamburger IT-Strategietagen formuliert. Wir sind durch unsere ständige Auseinandersetzung mit neuen Technologien, den steten Anforderungen unserer Fachbereiche und unserer Nutzer flexibel aufgestellt, um neue Herausforderungen zu suchen und anzunehmen. Aber auch wir ITler sind Menschen und benötigen Zeit für den Weg. Lassen Sie uns Klischees vermeiden und die Fakten beleuchten: Nur eins von zehn Startups ist auch erfolgreich, vermutlich dieselbe Quote wie bei den früheren Unter­nehmensgründungen, die noch in Technologiezentren und nicht in Hubs oder digitalen Innovationszentren eine Chance bekamen.

Was hat uns die bisherige "DigitalisierungDigitalisierung" - Vorsicht: Buzzword - in Deutschland gebracht, über die wir bereits seit langem reden? Gerne betrachte ich dieses Glas als halb voll, aber leider zeigt sich recht deutlich, dass das Glas in anderen Ländern deutlich voller ist:

"Deutschland liegt bei einem EU-weiten ­Vergleich zum Stand der Digitalisierung weiter nur im Mittelfeld", war am 11. Juni 2020 auf ­handelsblatt.com zu lesen. "Die Bundesrepublik belegt 2020 wie schon im Vorjahr Platz 12 unter 27 EU-Mitgliedsstaaten und Großbritannien, wie die EU-Kommission am Donnerstag bei Vorlage ihres Index' für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) mitteilte. Spitzenreiter sind Finnland, Schweden und Dänemark vor den Niederlanden. Die größten Fortschritte erzielte zuletzt Irland, das auf Rang 6 liegt."

Deutschland hinkt hinterher

Viele CIOs leisten ihren Beitrag in ihrem Verantwortungsbereich, aber die Leistung kommt nicht auf die nationale Straße, da die Bündelung der Kräfte und das digitale Ökosystem offensichtlich suboptimal sind. Ein anderes Beispiel aus dem Jahr 2020:

"Die Bundesrepublik ist trotz aller politischen Bekenntnisse zur Digitalisierung weit entfernt vom Sprung in eine neue digitale Realität", berichtete n-tv.de am 7. September 2020: "Dem aktuellen "Digital Riser Report" zufolge schneidet Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen sogar besonders schlecht ab. Die Studie betrachtet, wie sich die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 140 Ländern weltweit in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat. Das Ergebnis: Unter den G7-Staaten liegt Deutschland auf dem vorletzten Platz (- 52 Ränge) - nur Italien schneidet noch schlechter ab (- 77 Ränge). Düster sieht es auch im Vergleich der G20 aus. In dieser Gruppe gehört Deutschland neben Italien und Indien (-173 Ränge) ebenfalls zu den Schlusslichtern."

Der NTV-Artikel formuliert die Gemeinsamkeiten bei den Spitzenreitern: ein klarer strategischer Plan, das Geld und der Wille, diesen auch umzusetzen. In Europa dürfte Deutschland nicht als das Land ohne Geld gelten. Mangelt es somit am Willen und einem Plan?

Lehren aus der Coronakrise

Was hat uns die Corona-Pandemie gelehrt? Wo ein Wille (Unterstützung der Geschäftsführung) und ein Plan sind, lassen sich innerhalb kürzester Zeit ganze Berge bewegen. Wo dies nicht gegeben ist, wirkt auch ein gutes Krisenmanagement nicht optimal.

Die Welt funktioniert nicht ohne Havarie-Varianten, mit monopolistischen Vereinnahmungen. Auch dort könnte das in der IT übliche Notfallmanagement - was sind meine Alternativen für den Ausfall? - helfen. Diese Redundanzen sind zukünftig allgemeiner und globaler zu denken.

Werner Toennessen

Als Geschäftsbereichsleiter IT ist Werner Toennessen der Chef über die Systemwelten der DER Touristik. Toennessen verantwortete als Bereichsleiter bereits seit 2010 die IT der DER Touristik Köln mit ihren Pauschalreiseveranstaltern ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg. Er gilt als profunder Kenner der IT der touristischen Unternehmen des zweitgrößten deutschen Reiseveranstalters. Toennessen startete seine IT-Laufbahn 1987 in der EDV bei Meier’s Weltreisen. Ralf Gernhold

Seit Oktober 2018 ist der Ex-Miles & More-CIO Ralf Gernhold technischer Programmleiter Vendo bei der DB Vertrieb GmbH. Vendo beschäftigt sich mit der Digitalisierung des Vertriebs und gehört zu den strategischen Projekten des Personenverkehrs der Deutschen Bahn. Donya-Florence Amer

Donya-Florence Amer folgt auf Martin Gnass. Sie ist die erste Frau im Vorstand von Hapag-Lloyd. Sie soll den Posten zum 1. Februar 2022 übernehmen und Mitglied des Vorstands werden. Dirk Tietz

Die DER Touristik hat ihr Führungsteam um die neue Funktion des Chief Transformation Officer (CTO) erweitert. Dirk Tietz (40) ist seit Juli 2015 auch Mitglied des Executive Boards. Er trägt damit die Gesamtverantwortung für die Digitalisierung und für die Verzahnung der Einzelunternehmen. Oliver Wittmaier

Oliver Wittmaier folgt auf Claudia Plattner, die bei der EZB eingestiegen ist. Er konzentriert sich auf skalierende Plattformen und Datenverfügbarkeit. Christa Koenen

Zum 1. September 2021 wird Bahn-CIO Christa Koenen Digitalvorständin von DB Schenker. Sie folgt auf CIDO Markus Sontheimer. Elke Reichart

Elke Reichart ist bei der Tui Group in Hannover seit Februar neue Chief Digital Officer. Man wolle damit auch personell die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unterstreichen, heißt es. Reichart gilt als "internationale Top-Managerin", sie war unter anderem Vice President Strategy and Planning bei Hewlett-Packard (HP) im kalifornischen Palo Alto sowie Mitglied des Aufsichtsrates von HP Deutschland. Nach ihrer Rückkehr aus den USA wurde sie Mitglied des Aufsichtsrates der Bechtle AG. Neben der Verantwortung für die TUI Group IT übernimmt Reichart nach einer Übergangszeit auch den Vorstandsvorsitz der Tochtergesellschaft Tui InfoTec. Arlene Bühler

DB Cargo hat mit Arlene Bühler eine neue Digitalisierungschefin. Anfang November 2021 übernahm Bühler die Funktion mit dem Titel IT and Digitalization, CIO/CDO. Der Logistik-Konzern hat diese Position neu geschaffen, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Frank Winkenwerder

Frank Winkenwerder ist seit Mitte Dezember 2014 Leiter des Zentralbereichs Informationssysteme der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Er war davor Leiter der Containerinformationssysteme bei HHCT, verantwortlich für die strategische Gestaltung der IT-Landschaft für das Segment Container. Von 1987 bis 2006 arbeitete Winkenwerder bei einem System- und Softwarehaus, seit 1999 als verantwortlicher Projektbereichsleiter für die Logistikbranche. Bernd Rattey

Als Nachfolger von Christa Koenen übernimmt Bernd Rattey Mitte November 2021 die Position des Konzern-CIO der Deutschen Bahn. Marcus Frantz

Marcus Frantz ist seit April 2017 CIO der ÖBB. Er übernahm die Leitung des Bereichs Strategisches Konzern-IT-Management in der ÖBB-Holding AG. Zuvor arbeitete Frantz als CIO beim österreichischen Öl- und Gasunternehmen OMV Group. Thomas Rückert

Seit Anfang 2021 ist Thomas Rückert für die IT Lufthansa Group verantwortlich. Er soll unter anderem die Airlines des Konzerns dabei unterstützen, kundenzentriert zu werden. Andreas Zerlauth

Andreas Zerlauth ist seit Anfang Juni 2012 bei Austrian Airlines Vice President für IT und Projektmanagement. Er arbeitet seit zehn Jahren für die Fluggesellschaft, war zuletzt stellvertretender Personalchef. Den Posten des IT-Chefs übernahm er im Zuge einiger Management-Rochaden bei dem Unternehmen. Michael Lütjann

Die Nagel-Group ernannte zum 1. Oktober 2019 Michael Lütjann zum Chief Information Officer (CIO). Er berichtet an den CEO der Nagel-Group Carsten Taucke. Zuletzt war Lütjann vier Jahre lang CIO bei Imperial Logistics International. Davor hat der 50-jährige fünf Jahre als Senior Vice President IT Management Logistics bei Schenker die globale IT Organisation verantwortet. Im Lauf seiner Karriere hat er zudem mehr als zwölf Jahre lang die IT der Fiege Gruppe in diversen Verantwortungsbereichen geprägt, zuletzt als CIO. Uta Knöchel

Anfang 2020 übernahm Uta Knöchel die IT-Leitung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB). Knöchels Vorgänger Knut Deimer verabschiedet sich nach rund 25 Jahren in den Ruhestand. Er wird die neue IT-Leiterin und den Flughafen aber weiterhin als Berater unterstützen. Knöchel verantwortet sowohl den Betrieb der IT-Systeme der Bestandsflughäfen Berlin-Schönefeld (SXF) und Berlin-Tegel (TXL), als auch die des neuen Flughafens BER. Dieser soll laut Unternehmensangaben am 31. Oktober 2020 ans Netz gehen. Außerdem entwickelt Knöchel die Informationstechnologie strategisch weiter. Oksana Näser

Seit Oktober 2017 leitet Oksana Näser als Vice President den Bereich Business IT bei Rickmers Shipmanagement in Hamburg. Sie führt dort das internationale Team an den Hauptstandorten in Hamburg und Singapur. Näser kommt von der Reederei Rickmers. Dominik Fürste

Dominik Fürste (35) ist seit August 2017 CIO beim Europäischen Eisenbahnlogistikunternehmen TX Logistik AG. Als Mitglied der Vorstandssitzung verantwortet er die Transformation der TX zu einer digitalen Güterbahn. Dabei setzt er auf die gleichzeitige Betrachtung von Geschäftsprozessen und modernen IT Lösungen. Für die ganzheitliche Umsetzung der Transformation hat er ein agiles Portfolio- und Deliverymanagement auf Basis des Scaled Agile Framework etabliert. Fürste kam von der DB Cargo AG, wo er unter anderem die Sanierung der französischen Tochtergesellschaft begleitete und ein IT-Projekt des DB Konzerns zur Einführung eines Kapazitätsmanagementsystems für das Transportnetzwerk verantwortete. Martin Kolbe

Martin Kolbe übernahm im November 2005 die CIO-Position beim Schweizer Logistikkonzern Kühne + Nagel. Zuvor arbeitete Kolbe bei der Deutschen Post World Net, wo er Bereichsvorstand und CIO der DHL Express Deutschland war. Hans Fabian

Hans Fabian ist seit Januar 2017 als CIO für das Hotelvergleichsportal HRS in Köln tätig. Zuvor war Fabian CIO bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG in Wiesbaden. Über zehn Jahre hat Fabian davor im Bereich IT-Management bei Deutsche Post DHL in Bonn gearbeitet, zuletzt als Vice President. Björn Richter

Björn Richter ist CIO von DPD Deutschland. Er kam vom Paketdienst GLS. Sein Vorgänger Dirk Tiemann bleibt als Director IT bei DPD. Hanno Boekhoff

Hanno Boekhoff ist seit Oktober 2017 neuer IT-Leiter bei der Reederei Hamburg Süd. Sein genauer Titel: Global Head of Information Technology & Services (ITS). Vor seiner Tätigkeit für die Hamburg Süd war Boekhoff in verschiedenen Bereichen der IT als Berater und als Manager tätig. Jürgen Antes

Jürgen Antes ist seit November 2015 neuer Leiter Informationssysteme, CIO der Deutsche Bahn Netz AG. Zuvor war er Bereichsleiter Business Intelligence Marketing bei der DB Fernverkehr AG. Antes berichtet an der Vorstandsvorsitzenden der DB Netz AG, Frank Sennhenn. Die DB Netz AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist Teil des Konzerns Deutsche Bahn. Zentraler Bereich ist das größte Schienennetz Europas, für dessen Betrieb, Instandhaltung und auch Ausbau das Unternehmen verantwortlich ist. Ralf Morawietz

CIO beim Logistikdienstleister Panalpina mit Sitz in Basel ist ab Juli 2015 Ralf Morawietz. Er startete seine Karriere als IT-Experte 1998. Im Jahr 2002 kam Morawietz zu Deutschen Post, wo er verschiedende Management-Aufgaben wahrnahm. Im Januar 2010 wechselte Morawietz als Mitglied des nationalen IT Managementeams des Logistikers Kühne + Nagel. Zuletzt war er dort Senior Vice President Global IT Products. Carsten Bernhard

Carsten Bernhard ist seit September 2016 Group CIO/CTO beim E-Commerce-Anbieter eDreams Odigeo mit Sitz in Barcelona. Er kommt von der TUI Deutschland, wo er seit August 2013 IT-Chef war. Zu eDreams Odigeo gehören die Marken eDreams, Opodo, Travellink, Go Voyages und Liligo. Bernd Gemein

Seit 1. September 2018 ist Bernd Gemein neuer CIO für den Unternehmensbereich Post, E-Commerce, Parcel (PeP) bei der Deutschen Post DHL. In seiner neuen Funktion ist Gemein Mitglied des Executive Committee PeP. Er berichtet an PeP-COO Tobias Meyer. Gemein hatte seit 2003 bei der Deutsche Post DHL diverse Funktionen in den Bereichen IT Development und IT Customer Integration inne. Seit 2013 war er Geschäftsbereichsleiter IT Service Management PeP. Wolfgang Standhaft

Wolfgang Standhaft ist ab Januar 2019 CIO beim Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt/Main. Von 2006 bis Ende 2017 hat er für den Baustoffkonzern HeidelbergCement AG als CIO und Group Director Information Technology gearbeitet. Von 1998 bis 2005 war Standhaft Leiter Betriebswirtschaftliche Systeme Europa der Rewe KGaA, von 1995 bis 1998 arbeitete er als Berater bei der SAP AG. Reinhard Eschbach

"Die IT leistet einen Beitrag, die Kosten für die Zeit der Krise zu reduzieren - zeigt aber gleichzeitig Lösungen auf, die Anforderungen der Zukunft über innovative Projekte sicherzustellen", erläutert CIO Reinhard Eschbach von Thomas Cook seine IT-Philosophie. Der Diplom-Ingenieur verantwortet seit Mai 2005 die IT-Aufgaben des Reisekonzerns. Seine IT-Karriere begann er 1992 als Fachbereichsleiter Informationsmanagement bei der Kaufring AG. Weitere Stationen waren 1995 als IS Director Europe bei Campbell Soup und 2001 als CIO Corporates & Markets bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Lukas Wirth

Lukas Wirth hat im August 2013 die Position des Head of Information Technology bei Swiss International Air Lines übernommen. Seine Berufskarriere startete er bei Sulzer Informatik. Anschließend arbeitete er über zehn Jahre im Bereich Informatik bei der Swissair und Atraxis (Informatik der SAir Group) tätig, gefolgt von sieben Jahren bei der EDS, ebenfalls im Airline Umfeld. Zuletzt leitete Wirth seit 2009 als Solution Unit Manager den Java Entwicklungsbereich Zürich beim IT-Dienstleister Trivadis AG. Berufsbegleitend schloss er 2005 ein Executive MBA an der Fachhochschule St. Gallen ab. Andreas Hamprecht

Seit August 2018 ist Andreas Hamprecht Leiter IT und CIO bei DB Regio und in Personalunion weiter Leiter Geschäftsentwicklung Schiene. Hamprecht ist seit März 2017 Leiter Geschäftsentwicklung Schiene bei der DB Regio AG, von 2010 bis 2017 war er Leiter Geschäftsentwicklung bei der DB Station & Service AG. Im DB-Konzern ist er bereits seit 2001 beschäftigt, mit bisherigen Funktionen in der Konzernstrategie, im internationalen Fernverkehr sowie beim Bahnhofsbetreiber DB Station & Service. Falko Hagebölling

Falko Hagebölling ist seit Januar 2019 Senior Director Product Development & IT bei der Lufthansa-Tochter Miles & More GmbH in Frankfurt am Main. Der promovierte Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik war bei Miles & More zuletzt seit Mai 2016 als Director Product Delivery für Projekt-, Portfolio- und Prozessmanagement verantwortlich. Im Juli 2018 übernahm er zusätzlich interimsweise die Funktion als Director IT. Sami Awad-Hartmann

Sami Awad-Hartmann hat im März 2019 die Position des CIOs bei der Spedition Hellmann übernommen. Er war bereits von 2008 bis 2016 in verschiedenen führenden Positionen in der IT bei Hellmann tätig. Zuletzt war er stellvertretender Leiter IT global. Im Oktober 2016 hatte Awad-Hartmann die Spedition verlassen und war in das familiäre Geschäft im Fleischhandel bei Global Meat in Münster mit eingestiegen. Horst Ulrich Mooshandl

Horst Ulrich Mooshandl ist seit April 2019 neuer CIO der Österreichischen Post. Sein genauer Titel lautet: Leitung Konzern-IT & Konzern-Einkauf. Zuvor schon hatte Mooshandl die Konzern-Einkauf geleitet sowie den Konzern-Fuhrpark gemanagt. Hugo Pluess

Hugo Pluess ist ab August 2019 neuer CIO der Spedition Imperial Logistics International. Pluess ist damit für die gesamte IT-Landschaft aller Aktivitäten von Imperial Logistics International verantwortlich. Er war zuletzt Executive Vice President Global IT Infrastructure bei CEVA Logistics in der Schweiz. Alexander Brandmeier

Seit Juni 2019 ist Alexander Brandmeier neuer Leiter Informationstechnologie/CIO bei der DB Energie GmbH, dem Energieversorger der Deutschen Bahn AG in Frankfurt am Main. Zuvor war Brandmeier Leiter Architekturmanagement und Unternehmensarchitekt im Unternehmensbereich der Deutsche Bahn Fernverkehr AG. Andreas Jacobsen

Andreas Jacobsen ist seit Januar 2018 IT-Leiter beim Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises in Rostock, der deutschen Niederlassung von Costa Crociere S.p.A. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur hat dort die Gesamtverantwortung für die IT-Organisation, die IT-Infrastruktur und die Applikationslandschaft. Zuvor war Jacobsen unter anderem bei der Jungheinrich AG und der DATAGROUP Business Solutions GmbH tätig.

Für die Luftfahrtbranche und viele andere internationale Bereiche sind Pandemien eine Katastrophe! Es ergibt sich eine enorme Abhängigkeit vom Krisenmanagement des eigenen Landes, von Europa bis hin zur ganzen Welt. Die wirtschaftliche Existenz vieler Unternehmen hängt komplett vom Notfallmanagement weniger handelnder Personen ab. Im Guten wie im Schlechten.

Am BER parkten Flugzeuge auf den Vorfeldern, es wurden Test- und Impfcenter in den Terminals eingerichtet. Die Geschäfte des Flughafens öffneten im Wesentlichen für die Mitarbeiter, da zu wenige Passagiere reisten. Eine seltsame Stille herrschte in den sonst so belebten und eher hektischen Terminals.

Aber es wird auch ein Nach-Corona geben, die Fluggastzahlen werden in der Urlaubszeit und zum Ende des Jahres 2021 mit dem zunehmenden Erfolg der Impfkampagne wieder steigen. Auch in solch schwierigen Zeiten und beim Wappnen für eine Welt, die in Zukunft nicht mehr pandemiefrei sein wird, kann und muss die IT unterstützen: kontaktlose Passagier-Prozesse und die Früherkennung von Gesundheitszuständen sind keine Utopie und gehören zukünftig in den Regelprozess implementiert.

Die Airlines suchen auch beim Klimaschutz nach Lösungen. Auch die Flughäfen werden ihren Anteil einbringen. Effizientere Gebäude, E-Mobilität, Nutzung von Ökostrom, Photovoltaik und Windenergie, Unterstützung von Ausgleichsflächen, Lärm- und Schallschutz, Bienenmonitoring zur Messung der Schadstoffbelastung sind nur einige Themen, die derzeit bearbeitet werden. Der BER hat 2021 ein innovatives Verfahren zur ereignisbezogenen Lärmentgeltbestimmung der Flugzeuge implementiert und die pauschale Einordnung der Fluggeräte in Lärmgruppen durch individuelle Messungen damit überwunden. Im Ergebnis sinkt der Dauerschallpegel um etwa zwei Dezibel.

Neue Verkehrskonzepte gesucht

Es wäre angemessen, ein Verkehrskonzept über alle Formen der Fortbewegung zu entwickeln und dies gesamtgesellschaftlich (global) auszusteuern. Die Politik ist aufgefordert, eine intelligente Orchestrierung der verschiedenen Reiseformen und Interessen vorzunehmen.

Einem Hauptstadt- und Regierungsflughafen BER kommt dennoch weiterhin die Aufgabe zu, Reisende wie Regierende, medizinische Güter und andere Waren zu transportieren, solange keine besseren Alternativen existieren. Die IT ist dabei unabdingbar, wenn es um die Analyse bis hin zur Steuerung aller Parameter geht. Ob für das Landen und Starten der Flugzeuge oder auch für die Technik am Boden. Prozessparameter helfen den Piloten, vernetzte Türen öffnen und schließen sich automatisch auf einem ganzen Weg, vernetzte Elektrozähler unterstützen das Monitoring, IoT halt.

IT schafft Optionen für ein Unternehmen, wir schaffen Optionen für den BER und die FBB. Dabei werden die Themen Analytics, KI und 5G Schlüsseltechnologien sein. Zum Beispiel bei der Einführung eines adaptiven Passagierleitsystems, bei vorbereitenden Projekten im Hinblick auf die Dohnenabwehr und bei durchgehenden digitalen Prozessen. Darüber hinaus sind Analytics-Plattformen die Drehscheibe für die Prozess- und Erlösoptimierung, ein echter "Digital Core" mit Qualitäten zum "Digital Hub". Durch Digital Twins kann die Prozessoptimierung noch besser und auch die Loslösung von Ort und Raum in Schulung und Live-Betrieb, etwa mit einem 3D-Mission-Room, gelingen. Natürlich sicher und unter Obhut eines Security Operations Center.

Fazit

Nicht das Entweder-Oder führt zum Ziel, sondern das sinnvolle zielorientierte, orchestrierte Miteinander der Vielfalt an Menschen, Technologien und Methoden. Und jeder Schritt in eine abgestimmte Richtung ist wichtig und kann gefeiert werden. Dabei ist das Reden über Sprints nicht hilfreich. Unser Weg in eine bessere Welt - ob im digitalen oder im Umweltbereich - gleicht einem Marathon. Wir benötigen dazu Energie, Enthusiasmus und Freude am Tun ein Leben lang.

Und wir haben hierzulande wahrhaft gute Lehrbeispiele und wichtige Lessons Learned zu bieten: die Einführungsdauer von SAPSAP HANA etwa, die Entwicklungs- und Rollout-Zeit der Elektromobilität nebst Ladesäuleninfrastruktur, die Entwicklungsstufen zur künstlichen Intelligenz, auch die Bauzeit des Flughafens BER, die lange Leidensstory zur elektronischen Gesundheitskarte, das bisher nicht sichtbare Verkehrskonzept oder die Zeitpläne des Klimagesetzes für Deutschland - nutzen wir diese! Machen wir es besser. Bleiben wir mutig, aber realistisch und nehmen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Nutzerinnen und Nutzer, unsere Unternehmen und das Land mit auf den Weg bei klaren Zielen und Prioritäten. Und fordern wir diejenigen heraus, die für unabdingbare Rahmenbedingungen verantwortlich sind.

Unternehmen FBB und BER

Unser Unternehmen, die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) und unser Flughafen mit seinem internationalen Drei-Letter-Code "BER" dürfte nahezu jedem bekannt sein. Vom neuen Hauptstadt- und Regierungsflughafen BER wird seit dem 31.10.2020 geflogen.

Vor der Inbetriebnahme des BER wurden durch die FBB die aktiven Flughäfen Tegel und Schönefeld mit im Jahr 2019 zirka 35 Millionen Passagieren betreut und parallel das Großprojekt "BER" fertig gebaut, ein Riesenprojekt mit letztlich zirka 6,98 Milliarden Euro Budgetbedarf. Beide Flughäfen (TXL und SXF) wurden in engem zeitlichen Zusammenhang mit der BER-Eröffnung außer Betrieb genommen.

Die aktuelle Herausforderung lautet, neben der Orchestrierung der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und der Zukunftssicherung den wiederabzusehenden Flugverkehr vorzubereiten: bis 2025 sollen die 2019-er Zahlen erreicht werden. Hinzu kommt die Aufgabe, Klimaschutzkonzepte im Sinne der avisierten Klimaneutralität zu erarbeiten.

Der Berliner Flughafen möchte sich digital und ökologisch nachhaltig zu einem internationalen HUB entwickeln, der zunehmend auch für die Langstrecke und mit dem eigens entwickelten Konzept "VIA BER" für Transfer-Reisende attraktiv ist.