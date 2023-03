Bei all den gegenwärtigen Krisen verschärft sich eine weitere zusehends: der Fachkräftemangel. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen nach Angaben des Branchenverbands Bitkom derzeit 137.000 IT-Experten - mehr als je zuvor.

Video Recruiting: 7 Erfolgstipps

Ein starkes Mittel, um Bewerber anzusprechen, Interesse zu wecken und nicht zuletzt die Mitarbeiterbindung zu stärken, sind Videos. Damit die richtig wirken, sollten sie jedoch - unter anderem - kurz und prägnant sein sowie am richtigen Ort eingesetzt werden. Die folgenden sieben Tipps unterstützen Sie in Sachen Video Recruiting.

1. Heben Sie sich ab: Aktuell können sich Unternehmen beim RecruitingRecruiting von Mitarbeitern mit professionellen und authentischen Videos noch von den meisten anderen abheben und haben deshalb gute Chancen, stärker von Interessenten wahrgenommen zu werden. Außerdem erhalten Bilder eine größere Aufmerksamkeit als Texte. Ganz abgesehen davon, dass Videoinhalte um 95 Prozent besser im Gedächtnis bleiben. Also höchste Zeit sich mit dem Thema Video zu beschäftigen, zumal die jüngeren Generationen immer (Bewegt)Bild-affiner werden.

2. Betonen Sie Ihre Benefits: Beschäftigen Sie sich beim Thema Employer Branding intensiv mit der Frage, was Sie Ihren Mitarbeitern zu bieten haben. Das kann sein: "Wir sind auf dem Land. Sie sparen sich lange und nervige Fahrtwege in die Großstadt." Oder, falls Sie dort wohnen: "Sie fahren immer gegen den Verkehr."

3. Werden Sie bildhaft: Niemand glaubt mehr so richtig an Worthülsen wie flache Hierarchien oder Teamarbeit. Zeigen Sie deshalb Beispiele: Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter beim täglichen Huddle auf. Oder wenn Sie gemeinsam Mittag essen, Kaffee trinken und intensiv diskutieren. Ebenso bei einem Firmenevent. Nutzen Sie diese Bilder, um die Stimmung in Ihrem Unternehmen sichtbar zu machen.

4. Erzählen Sie Geschichten: Etwa von Quereinsteigern, zum Beispiel dem Theologen, der im Service tätig ist. Einfühlungsvermögen ist kaum erlernbar, aber die Funktionalität der produzierten Software schon. Oder von der Wirtschaftspsychologin, die jetzt als Admin tätig ist.

5. Kurz und prägnant: Die ersten drei Sekunden im Video sind entscheidend. Sie müssen Ihre Zielgruppe direkt packen. Bei der Länge des Recruiting-Videos kommt es auf das Einsatzgebiet an. Auf der Homepage darf das Video länger sein. Die Richtschnur hier liegt bei ungefähr eineinhalb Minuten. Im Internet, auf Portalen oder Social-Media-Kanälen ist die Aufmerksamkeitsspanne deutlich kürzer, hier sind 45 Sekunden empfehlenswert. Es geht also nicht um Vollständigkeit, sondern um die wichtigsten Aspekte. Zunächst soll nur Aufmerksamkeit gewonnen und Interesse geweckt werden.

6. Bleiben Sie authentisch: Es geht nicht darum, ein glattes, widerspruchsfreies Marketing-Video zu drehen. Vielmehr geht um eine authentische und damit glaubwürdige Darstellung Ihres Unternehmens. Sprecher dürfen norddeutsche Distanz ausdrücken, ein schwäbischer Bruddler sein oder eine rheinische Frohnatur. Sie sollten allerdings Spaß beim Dreh haben und bei aller Eigenheit einladend und entspannt wirken.

7. Nutzen Sie eine datenbasierte Performance-Strategie: Das Recruiting-Video ist fertig, und nun? Analysieren Sie Ihre Zielgruppen und setzen Sie das Video passgenau ein. Es wird geschätzt, dass 25 Prozent der Arbeitnehmer gegenwärtig wechselwillig sind. Das sind deutlich mehr als die, die Arbeit suchen. Initiieren Sie einen schnellen Bewerbungsprozess: Mit drei Klicks und in 60 Sekunden sollte diese abgeschlossen sein. Eine Performance-Strategie wird Ihnen messbare und kalkulierbare Ergebnisse einzelner Rekrutierungskampagnen zeigen. (pg)