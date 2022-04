Die Europäische Union will länderübergreifende Verwaltungsvorgänge erleichtern und setzt dabei auf externe Beratung durch die EU-Services-Einheit von PwCPwC und deren Konsortialpartner Sopra Steria. Im Rahmen eines Vertrags mit einer Laufzeit von vier Jahren können Institutionen und Einrichtungen im Staatenverbund auf die Consultants zugreifen. Die Vereinbarung deckt Beratungsleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie ab.

Generell ist es Aufgabe dieser EU-Einrichtungen, politische Vorgaben in die Praxis zu übertragen. In diesem Fall geht es um das Umsetzen von EU-Richtlinien in IT-Projekten und um die Verbesserung der Interoperabilität transeuropäischer Systeme und E-Government-Dienste. Dabei beschäftigen sich die EU-Stellen auch mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KIKI), der BlockchainBlockchain und dem Internet der Dinge (IoTIoT). Daneben stehen Datenmanagement, Big DataBig Data und Cybersicherheit auf der Agenda.

Digitaler Kompass für das Jahr 2030

Ziel der Initiative ist "das reibungslose Funktionieren der grenzüberschreitenden öffentlichen Dienste zwischen öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern". Im März 2021 hat die EU einen digitalen Kompass mit den Koordinaten Skills, Infrastrukturen, Business und GovernmentGovernment vorgestellt. Demnach wird bis 2030 eine Gemeinschaft angestrebt, in der "alle wesentlichen" öffentlichen Dienste online ablaufen und 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine digitale Identität nutzen.

Zur Europäischen Union zählen aktuell 27 Staaten, darunter außerhalb des geografischen Gebiets Europas auch die Republik Zypern und Überseegebiete wie die Azoren und Madeira. Im Gebiet der EU, die als eigenständige Rechtspersönlichkeit agiert, leben rund 450 Millionen Menschen.

