Die gemeinnützige St. Augustinus Gruppe in Neuss ist der größte Anbieter von medizinischen und sozialen Dienstleistungen am Niederrhein. Das Unternehmen betreibt an 85 Standorten Klinken und Fürsorgeeinrichtungen mit rund 3.000 Betten und 6.000 Mitarbeitern.

Im Bereich Backup sah sich die Gruppe mit zwei Herausforderungen konfrontiert. Für die Sicherung der Daten in den beiden Rechenzentren kam eine Tape-Library mit Magnetbändern zum Einsatz. "Unser Datenvolumen ist so stark gestiegen, dass das System an Kapazitätsgrenzen stieß", erläutert Benjamin Ketels, Bereichsleiter IT-Infrastruktur-Service. Deshalb ließen sich nicht mehr alle Daten innerhalb eines Tages sichern. "Dadurch hatten wir keine vollständige SicherungSicherung mehr", so Ketels.

Ransomware einen Riegel vorschieben

Außerdem benötigte das Unternehmen einen Schutz vor Angriffen mit Verschlüsselungssoftware. Daher suchte die St. Augustinus Gruppe nach einer Backup-Lösung mit schnellen Speichermedien, mit der sich die Daten zentral sichern und schützen ließen.

Das System sollte zudem getrennt von der übrigen Storage- und Backup-Landschaft agieren, also von einem anderen Hersteller stammen und ein anderes Betriebssystem verwenden. Dieser Medienbruch sollte Ransomware-Angriffen einen Riegel vorschieben, bei denen alle Systeme einzelner Anbieter verschlüsselt werden.

Schnelle SSDs und Retention Lock

Die Lösung war eine Appliance der Reihe DellDell Power Protect DD6900 mit der Backup-Software Power Protect Data Manager. Das System implementierte der IT-Dienstleister Dextra Data im RechenzentrumRechenzentrum in Neuss. Auf den SSDs der Appliance sichert die Gruppe derzeit 1,6 Petabyte Daten. Dank einer Kompressionsrate von fast 99 Prozent fallen beim Backup de facto nur 17 Terabyte an.

Zudem verfügt das System mit "Retention Lock" über einen integrierten Schutz vor Ransomware. Denn Daten können innerhalb des Aufbewahrungszeitraums nur gelesen, aber nicht gelöscht oder verändert werden.

Für die Zukunft gerüstet

Auch für künftige Anforderungen sieht sich die St. Augustinus Gruppe gerüstet. In Kürze ist die Einstufung als Betreiber einer kritischen Infrastruktur zu erwarten. Dann müssen Backup-Daten an einen weiteren, entfernten Standort repliziert werden. Das lässt sich mit einer weiteren Appliance erreichen.

"Wir verfügen jetzt über eine moderne und zukunftsfähige Backup-Lösung zur zentralen Sicherung aller Standorte", resümiert Ketels. "Wir konnten die Appliance an vorhandene Technologien andocken und diese um nützliche Funktionen erweitern."

St. Augustinus Gruppe | Backup und IT-Sicherheit

Branche: Gesundheits- und Sozialbereich

Use Case: Erneuerung der Backup- und Disaster-Recovery-Umgebung

Lösung: EinsatzEinsatz einer Backup-Appliance mit SDDs und integriertem Ransomware-Schutz

Partner: Dell Technologies; Dextra Data