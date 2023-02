T-SystemsT-Systems und die CommerzbankCommerzbank haben gemeinsam ein System für automatisierte Lieferketten mit integrierten Finanzdienstleistungen entwickelt, das Ende 2023 verfügbar sein wird. Damit sollen sich unter anderem manuelle Abrechnungsprozesse in Lieferketten automatisieren lassen.

Das neue System soll zudem die Basis für weitere digitale Finanzservices schaffen, etwa Supply ChainSupply Chain Finance. Bei diesem Ansatz wird die Liquidität von Warenbeziehern und Lieferanten optimiert. Umsetzen lässt sich das beispielsweise mittels Reverse Factoring. Dabei übernimmt ein Finanzierungspartner interimsweise die Bezahlung des Lieferanten.

IoT, 5G-Netze und Blockchain

T-Systems und die Commerzbank setzen dafür eine Vielzahl von Techniken ein, darunter IoT-Komponenten wie Sensoren, künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz, 5G-Campusnetze, Cloud ComputingCloud Computing sowie Blockchain-Technologien.

IoT-Sensoren an Paletten und Fahrzeugen lösen in Verbindung mit einer Integrationsplattform von T-Systems Bestellungen und Zahlungen aus. Die Abrechnung mit den Lieferanten erfolgt automatisiert über die Commerzbank. Dieser digitale Workflow soll Prozesse in der Logistik und im Rechnungswesen beschleunigen und Fehler vermeiden.

Effizientere und resiliente Lieferketten

"Mit der Commerzbank verbindet uns eine spannende Partnerschaft, die Technologie und Finanzen zusammenbringt", sagt Urs M. Krämer, Chief Commercial Officer bei T-Systems. "Lieferketten verändern sich rasant aufgrund von digitaler Vernetzung und integrierten Finanzlösungen", ergänzt Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Chief Operating Officer der Commerzbank. "Im Rahmen der Kooperation mit T-Systems entwickeln wir skalierbare Lösungen, damit unsere Kunden ihre komplexen Lieferketten effizienter, resilienter und produktiver gestalten können."

Test bei der Nagel Group

Derzeit läuft ein Pilotprojekt bei der Nagel Group, einem Logistikunternehmen, das sich auf die Lebensmittelbranche spezialisiert hat. Es nahm bereits an einem Test mit digitalen Lieferscheinen teil, den T-Systems, GS1 Germany und BVL im Sommer 2021 organisierten.

Die Lieferscheine werden in einer Cloud abgelegt. Transportführer können sie mittels QR-Codes auf einem Endgerät abrufen, etwa einem Tablet. Auch die Mitarbeiter des Kunden am Zielort haben über den Code Zugriff auf die Lieferscheine und können den Empfang der Ware mit einer elektronischen Unterschrift quittieren. Dieses Verfahren ist nicht nur nachhaltig, Stichwort Papiereinsparung, sondern verkürzt die Lieferprozesse um bis zu zehn Tage.

T-Systems - Commerzbank | Digitale Supply Chain

Branchen: IndustrieIndustrie, LogistikLogistik, HandelHandel

Use Case: Automatisierung der Lieferkette

Lösung: Kombination von IoT, Cloud, 5G5G, DLT und Finanzservices