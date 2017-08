GoogleGoogle will die Sicherheit von Android-Geräten weiter verbessern und liefert deshalb einen Virenscanner für AndroidAndroid aus, der Google Play Protect genannt wird. Dieser soll Bestandteil der Play- Store-App sein und jedes Update scannen, das sich eine bereits installierte App holt. Damit möchte Google verhindern, dass sich zunächst harmlose Apps nachträglich in Viren verwandeln.

So kontrollieren Sie die Funktion: Öffnen Sie die App Play, tippen Sie dann auf die Menütaste links oben und wählen Sie "Meine Apps und Spiele". Wenn Updates für Ihre schon installierten Apps bereitstehen sollten, holen Sie sich diese über "Jetzt aktualisieren". An dieser Stelle soll die neue Funktion Google Play Protect eingreifen und die heruntergeladenen Updates auf schädlichen Code hin scannen. Ist alles in Ordnung, erscheint die Meldung "Geprüft mit Google Play Protect". Sollte der Scanner gefährlichen Code finden, dann blockiert er das Update.



Der Scan sollte dabei weder viel Rechenleistung noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn tatsächlich nimmt der Scanner einfach nur eine Check-Summe des Updates und vergleicht sie mit einem Eintrag in der Datenbank von Google. Ist die Datei bereits bekannt, so muss der Scanner nichts weiter unternehmen. Das Verfahren ist schnell und ressourcenschonend.

Neue Apps muss der Scanner nicht prüfen, da diese ja direkt aus dem App Store von Google kommen und dort gescannt werden können. Unklar ist noch, ob sich Google Play Protect auch um Apps aus fremden Quellen kümmert. Vermutlich nicht. Wer solche APKDateien herunterlädt und benutzt, der sollte trotz Google Play Protect noch eine Antiviren-App installieren. Empfehlenswert ist etwa die App Avira Antivirus Security.