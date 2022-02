Steckenpferde nennt AllianzAllianz-CTO Axel Schell bei seiner Keynote auf den Hamburger IT-Strategietagen 2022 die Themen Simplicity und Plattformen. Was der Gewinner des CIO des Jahres 2021 mit Simplicity meint, verdeutlicht er am Beispiel einer Fernbedienung. "Denken Sie an eine Fernbedienung", bittet Schell sein Publikum. Da könnte einem eine Universalfernbedienung in den Sinn kommen - mit unzähligen winzigen Knöpfen, von denen man nur einen kleinen Teil im Alltag nutzt. Doch eine Fernbedienung könne auch viel reduzierter aussehen, sagt Schell. Um das zu verdeutlichen, zeigt er Bilder der Apple Remote Fernbedienung für Apple TV sowie das Bild eines Alexa-Geräts.

Ein weiteres Beispiel für die Vereinfachung ist das Cockpit von Raumfähren. Während auf einem Bild des Cockpits im Apollo-Raumschiff noch eine riesige Anzahl von Knöpfen zu sehen ist, wirkt das Cockpit im Dragon 2 des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX viel reduzierter. Viele Funktionen, für die es in früheren Raumschiffen einen Knopf gab, basieren heute auf Software, weiß Schell.

Mit Einfachheit macht man es sich nicht einfach

"Doch wie lässt sich Simplicity lernen?", fragt Schell. Für Simplicity gibt es kein Schulfach, keine spezielle Ausbildung und auch kein Studienfach. Dinge einfach zu machen, bedeutet auch keinesfalls, dass damit besonders wenig Aufwand verbunden ist. Das Gegenteil ist der Fall. "Einfach ist die höchste Form der Vollendung" zitiert Schell Leonardo da Vinci. Und möchte damit verdeutlichen, dass Einfachheit schwierig ist und dazu viel Aufwand, Reife und Fleiß gehören. Noch deutlicher sagt es Elon Musk mit "Any product that needs a manual, is broken".

Am Beispiel der Veränderung der Versicherung Allianz Privatschutz 1.0 hin zu Allianz Privatschutz 2.0 überträgt Schell das Thema Simplicity auf die BrancheBranche seines Arbeitgebers. Während die alten Versicherungsbedingungen ziemlich kompliziert und schwer verständlich waren, wurde das Produkt stark vereinfacht. Die Versicherungsbedingungen des Anfang 2020 eingeführten Produkts Allianz Privatschutz 2.0 sind nur noch halb so lang und der Text viel verständlicher als in der Vorgängerversion. Statt 40 brauchen Kunden nur noch maximal acht Klicks bis zum Ziel. Das Produkt wird als extrem erfolgreich bewertet - der Umsatz des Privatschutzes habe sich um 18 Prozent erhöht, so Schell.

Um nicht nur auf der Produkt- sondern auch auf der IT-Ebene für mehr Einfachheit zu sorgen, wurde eine IT Master Plattform eingeführt, die länderübergreifend IT-Systeme und -Applikationen vereinheitlicht. Seit 2018 hat die Allianz die Anzahl ihrer Rechenzentren von 144 auf 6 reduziert. Der Anteil von Cloud-InfrastrukturCloud-Infrastruktur liegt im Konzern aktuell bei 66 Prozent. Zudem wurde im Zuge der Corona-Pandemie die Anzahl der virtuellen Arbeitsplätze von 80.000 auf 121.000 erhöht.

"Does it spark joy?"

Axel Schells Keynote inspiriert dazu, die Frage "Does it spark joy?" der Aufräumexpertin Marie Kondo nicht nur beim Ausmisten im Kleiderschrank sondern auch für die IT zu stellen. Und dieses Ausmisten dauert bei der Allianz aktuell noch an. Bis 2025 dekommissioniert die Allianz mehr als 60 Prozent ihrer IT-Applikationen. Die Ambition des Konzerns ist es, im Jahr 2027 im Vergleich zum Jahr 2021 etwa 250 Millionen Euro einzusparen. Neben den Einsparungen trägt dieser Schritt auch zur Simplifizierung bei.

Die Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, signifikant zu reduzieren und den Plattformgedanken nach vorn zu tragen. "Es wäre ein Fehler, wenn wir das nur aus der IT heraus denken würden", sagt Schell. Deshalb sei es ein wichtiges Anliegen, parallel Produkte und Prozesse zu vereinfachen.

Das dafür entwickelte Allianz Customer Model beschreibt simple, digitale und skalierbare Produkte:

simpel

wenige, intuitive Produkte

keine negativen Überraschungen

digital

Nutzung von Data AnalyticsAnalytics

keine Legacy-Systeme

skalierbar

harmonisierte Prozesse

Kosten- und Umsatz-Synergien

Beispiele aus der Türkei und Italien bestätigen den Erfolg des Modells. In der Türkei wurden ehemals 486 Produktkombinationen auf zwölf reduziert. In Italien wurden 777 alte Produkte durch eine einzige Produktfamilie ersetzt. Dabei wurde nicht nur die Komplexität reduziert, sondern auch das Neugeschäft erhöht.

Alte Leipziger

Seit Januar 2018 ist Udo Wilcsek stellvertretendes Vorstandsmitglied im Alte Leipziger – Hallesche Konzern und für die IT zuständig. Davor war er – seit 2014 – Leiter des konzernweiten Zentralbereichs Betriebsorganisation. Generali Gruppe Schweiz

Martin Frick ist seit Februar 2017 Leiter der Abteilung Operations & IT der Generali Gruppe Schweiz. Er ist gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Frick verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung als IT-Spezialist. Davor war er CIO beim FinTech-Inkubator Indigo Digital in Zürich. VHV Versicherung

Zum 1. Januar 2022 beruft die VHV Holding AG Arndt Bickhoff zum Generalbevollmächtigten für den Bereich IT. Allianz SE

Der Münchener Versicherungskonzern Allianz hat 2010 seine IT-Führung neu strukturiert. Seit Oktober ist Ralf Schneider CIO der Allianz SE. Zuvor arbeitete Schneider als CIO der Allianz Deutschland AG. ERGO Global

Tomasz Smaczny ist seit Anfang 2019 Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten Gesellschaft Ergo Technology & Services Management und Global CIO für die gesamte IT bei Ergo. Smaczny ist zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats der IT-Tochter Itergo. Sparkassen Versicherung

Der promovierte Mathematiker Thorsten Wittmann übernahm im Januar 2016 die Leitung des Ressorts Leben und IT der SV Sparkassen Versicherung (SV). Dazu gehört auch die IT-Tochter SV Informatik. Talanx

Seit 1. September 2020 ist Christopher Lohmann im Vorstand der Talanx AG und verantwortet die Privat- und Firmenversicherung Deutschland. Zudem besetzt er den Posten des Chief Information Officer (CIO) des Konzerns aus Hannover sowie den Vorstandsvorsitz der HDI Deutschland AG. Der Manager löst Jan Wicke ab, der nach sechs Jahren im Amt zum Finanzvorstand von Talanx aufsteigt. Lohmann berichtet an den Aufsichtsrat von HDI Deutschland. Aufsichtsratsvorsitzender ist Talanx CEO Torsten Leue. Hannover Rück

Jürgen Stoffel ist seit Januar 2013 Managing Director IT/ Group CIO der Hannover Rück SE. Seit Juni 2012 war er Stellvertreter von Hartmut Fuchs, nach dieser Einlernzeit hat er nun die Funktion allein inne. Fuchs war in aktive Altersteilzeit gegangen und ist nun, so die Hannover Rück, für internationale Projekte tätig. Der Diplom-Mathematiker Stoffel war vor seinem Wechsel zur Hannover Rück fünf Monate lang Associate Partner bei IBM IT Management Consulting, arbeitete zwei Jahre lang als Head of Consulting & Projects bei ITERGO und war 13 Jahre beim IT-Beratungsunternehmen Comma Soft AG unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung. Die Position des CIO hatte Stoffel noch nicht inne, hat aber 15 Jahre Erfahrung mit Versicherungs-IT sammeln können. Generali Deutschland

Rainer Sommer übernahm im Mai 2015 als Vorstand der Generali Deutschland Holding die Aufgaben als COO und CIO. Außerdem wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung der IT-Tochter Generali Deutschland Informatik Services GmbH. Sommer studierte Mathematik und Betriebswirtschaftslehre und promovierte in Angewandter Mathematik. Signal Iduna Gruppe

Christian Bielefeld ist seit Januar 2019 IT-Vorstand bei der Signal Iduna Gruppe. Er absolvierte verschiedene Berufsstationen in der Versicherungsbranche und als Unternehmensberater. Im Jahr 2003 begann der promovierte Jurist bei der VHV. 2015 wurde er dort ordentliches Mitglied des Vorstands und zuständig für Operations, IT, Betriebsorganisation und Digitalisierung. ERGO Deutschland

Mario Krause ist seit Anfang 2019 CIO der deutschen IT-Einheiten von ERGO und Vorsitzender der Geschäftsführung der ERGO-IT-Tochter Itergo. Er war zuvor im Vorstand des Versicherungskonzerns Talanx AG in Hannover für IT zuständig und zugleich Vorstandsvorsitzender des IT-Dienstleisters Talanx Systeme. HUK-Coburg

Daniel Thomas hat seit 2016 die Aufgaben Betriebsorganisation und IT von Jörn Sandig übernommen, der Ende 2015 nach Auslaufen seines Vertrages in den Ruhestand ging. Zu den wichtigsten Aufgaben von Thomas in der neuen Aufgabe sagte er: "Da die Geschwindigkeit stetig zunimmt, mit der sich der Versicherungsmarkt verändert, müssen wir uns künftig noch besser organisieren. Die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets verändert das Kundenverhalten nachhaltig und ermöglicht die Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle. Dabei werden die Entwicklungszyklen bis zur Marktreife immer kürzer." VPV Versicherungen

Jürgen Reinsch ist seit Juli 2010 CIO der VPV Versicherungen in Stuttgart. Seit Januar 2018 ist er CDO und CIO. Vor seinem Wechsel zu VPV war Reinsch zwölf Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen in der W&W Gruppe. Davor arbeitete er in zwei Systemhäusern und als freiberuflicher Berater. AachenMünchener

Seit Juni 2014 verantwortet Helmut Gaul die Ressorts Betrieb und IT im Vorstand der AachenMünchener. Er kennt das Haus: schon 1984, kurz nach Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums an der Fachhochschule Köln, kam er zu der Aachener Versicherung. Dazwischen lag lediglich ein Jahr im Außendienst der Colonia Versicherung. Gothaer

Seit Juni 2016 ist Burkhard Oppenberg Geschäftsführer der Gothaer Systems GmbH, dem IT-Dienstleister im Gothaer Konzern, und CIO des Gothaer Konzerns. Er trat die Nachfolge von Volkmar Weckesser an. Wüstenrot & Württembergische

Seit Juli 2012 ist Jens Wieland IT-Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG. Gleichzeitig gehört er der Geschäftsführung der W&W Informatik GmbH an, der IT-Tochter der Versicherungsgruppe. Zuvor war Wieland fünf Jahre lang im Vorstand der AXA für das IT-Ressort zuständig. Inter

Holger Tietz ist seit Oktober 2012 Vorstandsmitglied bei der Versicherungsgruppe aus Mannheim. Das IT-Ressort hat der 51-Jährigen neben der Zuständigkeit für Kompositversicherung, Rechnungswesen, zentrales In- und Exkasse sowie Unternehmensplanung und Risiko-Management. R+V Holding

Mitte Juni 2018 ist Tillmann Lukosch in den R+V-Holdingvorstand berufen worden. Er übernahm die Verantwortung für das Zentralressort Informationssysteme sowie für die digitale Transformation. Lukosch ist Nachfolger von Peter Weiler, der in den Ruhestand ging. Munich Re

Robin Johnson, CIO bei Maersk Line und Head of Maersk Group Infrastructure Service in Kopenhagen, übernimmt ab April 2017 in Nachfolge von Rainer Janßen die Leitung des Zentralbereichs Information Technology bei Munich Re. Johnson war vor seinem Wechsel zu Maersk von 2008 bis 2012 Global CIO beim US-Computerhersteller Dell. Zurich Gruppe Deutschland

Ab 1. Januar 2021 ist Jens Becker Head of IT der Zurich Gruppe Deutschland. Er folgt auf Dorothée Appel, die im Oktober zur niederländischen ABN Amro Bank wechselte. LVM

Marcus Loskant ist seit dem 1. Juli 2019 Mitglied des Vorstands der LVM Versicherung und verantwortlich für das IT Ressort. Dieses beinhaltet die Vorstandsmandate der LVM a.G., LVM Kranken, LVM Leben und LVM Pesnsion - also aller LVM Versicherungen. Zuvor war er Generalbevollmächtiger für das IT-Ressort der LVM Versicherung. Axa Deutschland

Stefan Lemke ist seit Dezember 2017 Vorstandsmitglied für das Ressort Informationstechnologie und Digitalisierung bei der Axa Deutschland. Lemke kommt von der Zurich Gruppe Deutschland, wo er als CIO die IT des Leben- und Komposit-Geschäfts leitete. Baloise Group

Der promovierte Umweltwissenschaftler Alexander Bockelmann ist seit Februar 2019 Chief IT Officer (CTO) der Schweizer Baloise Group in Basel. Bockelmann kam von der österreichischen Versicherung Uniqua. Nach beruflichen Stationen bei der Boston Consulting Group und bei Versicherungsunternehmen in Deutschland und den USA wurde er 2013 Head of Group IT bei Uniqua. Seit Mitte 2016 war er dort Chief Digital Officer. Debeka

Roland Weber verantwortet seit 2018 den gesamten IT-Bereich sowie die Vertrags- und Leistungsbereiche der Kranken- und Lebensversicherung Debeka. Weber hat Mathematik und Informatik in Kaiserslautern studiert. Bei der Debeka arbeitet er bereits seit März 2002. Provinzial Rheinland

Patric Fedlmeier ist seit Januar 2018 Vorstandsvorsitzender des Konzerns Provinzial Rheinland. Er ist seit 2009 im Vorstand, zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender für die Ressorts Vertrieb und IT zuständig. Diese Aufgaben behält er. Mobiliar

Thomas Kühne ist seit Januar 2019 Leiter IT und Mitglied der Geschäftsleitung beim Allversicherer Mobiliar in Bern in der Schweiz. Er war davor IT-Leiter bei Zurich Deutschland. Der Informatiker hatte diese Aufgabe im Dezember 2017 übernommen. Zuvor verantwortete er seit 2016 als Bereichsleiter Enterprise Transformation and Services bei der Zurich Gruppe Deutschland alle Shared Services sowie Betriebsorganisation, Real Estate, Einkauf und das Druckzentrum. Seit 2017 war er zugleich auch COO des Direktversicherers der Gruppe DA Direkt. Viridium

Martin Setzer ist seit April 2018 CIO und Mitglied des Vorstands der Viridium Gruppe. Setzer war davor bis Mitte 2017 Mitglied des Vorstands und COO der Landesbank Baden-Württemberg. Im Anschluss beriet er Unternehmen im Bereich der Digitalen Transformation und übernahm Mandate in Start-ups der Finanzindustrie (Fintechs). HDI Global SE

Die IT und den Bereich Operations im Vorstand der HDI Global SE führt seit Juli 2018 Thomas Kuhnt. Kuhnt kam von der Unternehmensberatung McKinsey & Company. HDI Lebensversicherungs AG

Zum 1. März 2021 wechselt Dirk Böhme vom IT-Beratungshaus Silbury in den Vorstand der HDI Lebensversicherungs AG. Zugleich wird er Vorstandsmitglied der HDI Systeme AG, dem IT-Dienstleister der Talanx-Gruppe. Zurich

Seit Frühjahr 2012 verantwortet Claudia Dill als neue COO (Chief Operation Officer) die IT der Sparte General Insurance beim Schweizer Konzern Zurich. Sie berichtet an Kristof Terryn, den obersten IT-Entscheider des Konzerns. BayDit AG

Die Versicherungsgruppe die Bayerische bündelt seit Januar 2019 in der "die Bayerische Digital AG" (BayDit AG) ihre digitalen Aktivitäten. Das Unternehmen wird von einer Doppelspitze geführt: Der Vorstand besteht aus Michael Brand (l.) und Thomas Wolf. Michael Brand ist Diplom-Informatiker mit Schwerpunkt Software-Engineering und seit 1990 in der Versicherungs-IT tätig. Seit 2007 ist er Geschäftsführer der Bayerischen IT GmbH. Thomas Wolf, Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, war von 2002 bis Oktober 2018 Vorstand der iS2 Intelligent Solution Services AG. Swiss Life Deutschland

Lothar Engelke ist seit Juli 2019 Chief Technology Officer (CTO) bei Swiss Life Deutschland sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Davor war Engelke Geschäftsführer der IT-Tochter Itergo des Ergo-Konzerns. Süddeutsche Krankenversicherung (SDK)

Ralf Oestereich wurde im April 2019 IT-Vorstand der Süddeutsche Krankenversicherung a. G (SDK). Er ist als Vorstand für Informationstechnik für die Bereiche IT-Anwendungsentwicklung und IT-Betrieb sowie die Betriebsorganisation zuständig. Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer bei der AXA Services Deutschland GmbH eine Vielzahl an IT-Dienstleistungen für die Digitale Transformation des AXA Konzerns. Verti

Seit Juni 2019 verantwortet Alex Baumgardt die IT bei Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherung, der Verti Versicherung AG. Er kam von der Syncreon Deutschland GmbH, wo er als IT Direktor EMEA tätig war. Basler Versicherungen

Am 1. Januar 2022 hat Manuela Moog das Vorstandsressort IT/Operations der Basler Versicherungen übernommen.

Das Allianz Customer Model und die IT Master Platform zusammen ergeben die sogenannte Business Master Platform. Mehr als zehn Allianz-Gesellschaften beteiligen sich an der Entwicklung. Statt mehrerer hundert umfasst die Plattform nur noch 32 globale Masterprozesse.

3 Hypothesen für die IT von Morgen

Abschließend teilt Schell drei Hypothesen für die IT von Morgen:

Intuitive Produkte und Prozesse sind der Schlüssel einer positiven Customer Experience.

Standardisierte Schnittstellen ermöglichen Zusammenarbeit mit digitalen Ökosystem-Partnern.

Global skalierte Cloud-Plattformen und agileagile Entwicklung sind die beiden entscheidenden Kernelemente für eine erfolgreiche Zukunft.

"Es gab noch nie eine bessere Zeit, um ein echter Nerd zu sein", ist sich Schell sicher. Für die anstehenden Aufgaben ist viel IT-Wissen notwendig.