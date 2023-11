Die IT-Branche ist geprägt von komplexen Projekten und raschen technologischen Entwicklungen. In solch einem Umfeld benötigen Mitarbeiter Unterstützung, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Coaching-Skills ermöglichen es Führungskräften, ihre Teammitglieder gezielt zu fördern, ihre Stärken zu erkennen und so sowohl die eigene Effizienz als auch die des Teams zu steigern.

Die IT-Profis von heute schätzen eine FührungskulturFührungskultur, die auf Vertrauen, Entwicklung und Zusammenarbeit basiert. Der coachende Führungsstil stärkt das Engagement der Mitarbeiter und bindet sie stärker an das Unternehmen. Es ermöglicht ihnen, sich gehört und wertgeschätzt zu fühlen. Coaching-Skills vermitteln den Führungskräften die Fähigkeit, ihre Teams zur Anpassung und kontinuierlichen Verbesserung zu führen. Dies ist entscheidend, um in einem sich ständig verändernden Umfeld erfolgreich zu sein.

Führungsstil mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten

Antje Brügmann, Master Certified Coach mit mehr als 3000 Coachingstunden und Expertin für Unternehmenskommunikation erklärt: "Es gibt viele Studien darüber, die belegen, dass ein zentrales Thema dysfunktionaler Zusammenarbeit in der Kommunikation liegt. Und viele Reibungsverluste in der täglichen Zusammenarbeit beruhen auf unausgesprochenen Annahmen oder Missverständnissen." Wie es funktionieren kann, weiß Expertin Antje Brügmann und nennt dafür folgende Kriterien:

Klarheit und Verständnis

Gute Kommunikationsfähigkeiten ermöglichen es Führungskräften, ihre Vision und strategischen Ziele klar und präzise zu vermitteln. Dies fördert ein besseres Verständnis bei den Teammitgliedern, was wiederum die Zusammenarbeit verbessert. In einer Branche, in der Technik und Fachbegriffe oft komplex sind, ist eine klare Kommunikation von größter Bedeutung.

Konfliktlösung und Vermeidung

Konflikte können jederzeit auftreten, zum Beispiel aufgrund von unterschiedlichen Ansichten zur Technologieauswahl oder aufgrund von Druck, komplexe Projekte pünktlich abzuschließen. Führungskräfte mit ausgewogenen Kommunikationsfähigkeiten können Konflikte frühzeitig erkennen, offen ansprechen und gemeinsam mit den Beteiligten Lösungen finden, bevor sie eskalieren.

Teammotivation und -engagement

Eine effektive Kommunikation stärkt das Engagement der Teammitglieder. Führungskräfte, die transparent sind und die Leistungen der Mitarbeiter anerkennen, schaffen eine positive Arbeitsumgebung. Dies führt dazu, dass Mitarbeiter motiviert sind, ihr Bestes zu geben und sich stärker mit den Zielen des Unternehmens identifizieren.

Innovationsförderung

Innovative Lösungen sind oft das Ergebnis von kreativen Ideen und dem Gedankenaustausch innerhalb des Teams. Führungskräfte, die offene Kommunikation und Ideenfindung fördern, tragen zur kontinuierlichen Verbesserung und Innovation bei. Sie schaffen ein Umfeld, in dem Mitarbeiter bereit sind, neue Ansätze auszuprobieren.

Kundenbeziehungen und Stakeholder-Management

In der IT-Branche sind gute Beziehungen zu Kunden und Stakeholdern von entscheidender Bedeutung. Führungskräfte, die effektiv kommunizieren können, bauen Vertrauen auf, verstehen die Bedürfnisse ihrer Kunden besser und können erfolgreich Partnerschaften entwickeln und aufrechterhalten.

Um Führungskräften die Möglichkeit zu geben, diese wichtigen Coaching-Skills zu erlernen und zu vertiefen, bieten Antje Brügmann und Julia Atkinson, Professional Certified Coach, das englischsprachige Seminar "Coaching Skills für Manager" an. Dieses Training findet vom 18. bis 22. März 2024 in Palma auf Mallorca statt und bietet eine intensive Schulung in Coaching-Techniken, um den Übergang zum coachenden Führungsstil zu erleichtern oder diesen zu vertiefen.

