Matthew Kull, CIO der Cleveland Clinic, arbeitet an einem Brückenschlag zwischen zwei unterschiedlichen Disziplinen: Medizin und Marketing. Dies gelingt ihm mit Hilfe einer neuen Branchen-Cloud, die wichtige Aufgaben für Gesundheitsdienstleister übernimmt und es der Cleveland Clinic ermöglicht, Patienten durch eine Marketingbrille zu betrachten. "Die Patienten haben zwar Gesundheitsakten, aber sie sind auch Kunden", erklärt Kull.

Die Perspektive vom Patienten als Verbraucher mag befremdlich erscheinen, aber während der COVID-19-Pandemie hat sie sich ausgezahlt. Damals musste die Cleveland Clinic Patienten erreichen, die Krebsvorsorgeuntersuchungen wie Koloskopien und Mammographien ausließen, weil sie Krankenhäuser wegen der Ansteckungsgefahr mieden. Das berühmte Hospital nutzte die CRM-Funktionen von MicrosoftMicrosoft Dynamics, das Teil der Microsoft Cloud for Healthcare ist, um mit Patienten zu interagieren und Termine zu vereinbaren, so Kull.

Industry Clouds für Best Practices und Innovationen

In vielen Branchen entdecken Unternehmen "Industry Clouds", die sich um die wichtigsten Anforderungen kümmern und IT-Managern den Rücken freihalten, um innovativ zu sein. "Es handelt sich um einen Beschleuniger mit vordefinierten Datenmodellen und Arbeitsabläufen, so dass Sie mit Ihren knappen Ressourcen keine Funktionen neu erstellen müssen, die für alle in Ihrer Branche gleich sind. So können Sie Ihre Energie auf Dinge konzentrieren, die Ihre Marke von anderen abheben", fasst Kate Leggett, Vice President und Principal Analyst bei Forrester Research, das Prinzip der Branchen-Clouds zusammen.

Regulierung - kein Differenzierungsmerkmal

"Der Wert von Branchen-Clouds liegt nicht im Wettbewerbsaspekt. Ihre Aufgabe ist es, Probleme zu lösen, die nicht wettbewerbsbezogen sind.", berichtet Nadia Ballard, Research-Manager für Branchen-Clouds und SaaSSaaS bei IDC. "Viele Industry Clouds sind in regulierten Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder dem Finanzwesen angesiedelt, in denen sich alle Unternehmen mit denselben Aufgaben befassen müssen." Ballard hat ein Verzeichnis von etwa 300 Anbietern von Industrie-Clouds zusammengestellt, kann aber nicht genau sagen, wie groß das ganze Universum ist. "Das Ökosystem ist noch jung, so dass es schwierig ist, den Markt richtig einzuschätzen - aber wir wissen, dass er sehr schnell wächst."

Neuer Markt, neues Potenzial

Die Anbieter von Cloud-Diensten stürzen sich mit voller Kraft in diesen neuen Markt mit seinem enormen Potenzial. Hyperscaler wie Microsoft (Azure), GoogleGoogle mit seiner Cloud Platform (GCP) und AmazonAmazon Web Services (AWS) bieten Clouds für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen und Einzelhandel an. Dies oft mit Partnern, die auf bestimmte Sektoren zugeschnittene Funktionen hinzufügen. Kleinere Anbieter wie IBMIBM und Salesforce.com sind ebenfalls auf dem Vormarsch. In seiner Gewinnmitteilung für das zweite Quartal 2022 meldete Salesforce.com einen jährlichen Anstieg seines Branchen-Cloud-Geschäfts um 58 Prozent.

Industrie-Clouds bieten Mehrwert

Beim Robotik-Unternehmen Boston Dynamics entschied sich CIO Chad Wright für die Salesforce-basierte Rootstock Manufacturing Industry Cloud. Die Firma hatte zuvor die Fertigung ihrer zoomorphen RoboterRoboter ausgelagert und wollte die Produktion der Geräte wieder ins Haus holen. Da Boston Dynamics bereits Salesforce für den Kundensupport nutzte, war das Hinzufügen der Fertigungs-Cloud von Rootstock zur Salesforce-Cloud ein logischer Weg, so Wright. "Es machte Sinn, das Salesforce-Modell zu erweitern, also holten wir Rootstock hinzu. Das war ein klarer Fall", sagt er. Nubik, ein Rootstock-Integrator, ist ebenfalls in das Fertigungsökosystem von Boston Dynamics eingebunden. Der neue Ansatz zahlt sich für den Roboterhersteller aus, der laut Wright die Zeit zwischen Bestellung und Umsatz um 75 Prozent verkürzen konnte.

Industry Clouds - auch für KMUs geeignet

Im Bereich der klinischen Forschung ist Simbec-Orion ein kleinerer Akteur, der sich besser aufstellen musste, um gegenüber größeren Konkurrenten bestehen zu können. Das Unternehmen hatte mit Unmengen von Papierformularen zu kämpfen. "Wir mussten einen Sprung machen, um uns an die Spitze der Branche zu setzen", sagt CIO Jim Kendall.

"Zwar sind wird ein relativ kleines Unternehmen, aber wir haben groß gedacht - an kühne Prozessänderungen und an eine schnelle Zusammenarbeit mit einem Partner, der uns bei diesem Änderungsprozess helfen konnte", so Kendall. Diese Ziele führten Simbec-Orion zu Veeva, einem Cloud-Anbieter, dessen Clinical Trial Management System alle Aspekte der Arzneimittelforschung und -entwicklung abdeckt. "Wir sind innerhalb von zwölf Wochen von 100 Prozent manuellen zu 100 Prozent digitalen Studienstammdaten übergegangen", beschreibt Kendall die Folgen der Implementierung.

Standards abbilden, USPs stärken

Die Key Bank, eine Regionalbank in 15 US-Bundesstaaten, verwendet hingegen die Salesforce Financial Services Cloud, um 80 Prozent ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts abzuwickeln. "So können wir unsere Zeit und Energie auf die verbleibenden 20 Prozent verwenden, um Mehrwert zu schaffen", berichtet Brenda Kirk, CIO für Geschäftsbanken und Unternehmenszahlungsverkehr bei der Key Bank. Die Salesforce Financial Services Cloud bietet eine 360-Grad-Ansicht der Bankkunden, einschließlich aller Kunden in einem Haushalt, basierend auf Merkmalen wie Kreditverläufen, Kontostatus und Interaktionen mit dem Service.

Die CloudCloud liefert auch analytische Erkenntnisse, die den Bankmitarbeitern bei Kundengesprächen helfen. "Die Teams müssen keine Zeit mehr aufwenden, um die Informationen zu finden. Sie können proaktiv handeln", sagt Kirk. Da die Branchen-Cloud die Kernfunktionen übernimmt, müssen die Vermögensverwaltungsexperten der Bank 27 Prozent weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.

Co-Innovation: Verbesserung in beide Richtungen

Ein Merkmal von Branchen-Clouds ist die Feedbackschleife für gemeinsame Innovationen zwischen Nutzern und Anbietern. Durch das Einholen von Feedback von Akteuren aus einer Branche können Plattformanbieter Funktionen zum Nutzen aller Kunden hinzufügen, also auch für Wettbewerber der Unternehmen, die Verbesserungen vorgeschlagen haben. Kull von der Cleveland Clinic sagt beispielsweise, dass er Microsoft Feedback dazu gegeben hat, wie die Daten strukturiert werden sollten, damit die medizinischen Aufzeichnungen der Patienten mit ihren Kundenaktivitäten verknüpft werden können, um laufende Interaktionen und Besuche besser planen zu können. "Man will das reibungslos gestalten."

Co-Innovation in der Branchen-Cloud

Darüber hinaus trägt die Cleveland Clinic zu Innovationen der Microsoft Cloud for Healthcare bei, etwa um die Früherkennung von degenerativen Erkrankungen und Herzkrankheiten zu verbessern. Diese kann Microsoft wiederum anderen Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung stellen. Auch andere Cloud-Nutzer aus der IndustrieIndustrie leisten einen aktiven Beitrag. Boston Dynamics etwa hat eine Rootstock-Benutzergruppe gegründet, um Salesforce in Bezug auf Funktionen zu beeinflussen, die das Robotik-Unternehmen gerne in die Plattform aufgenommen sehen würde. Bei Simbec-Orion hingegen erleichtert die Anwesenheit von vier Veeva-Mitarbeitern vor Ort den laufenden Informationsaustausch, berichtet Kimball: "Wir geben Veeva eine große Menge an Feedback", sagt er. In einem Fall hat der Lieferant die Einführung einer Präsenzschulung verschoben, um die Empfehlungen einfließen zu lassen, so der CIO.

Industry Clouds - die Vorteile

Doch wo liegt der Wettbewerbsvorteil, wenn Branchen-Cloud-Kunden die gleichen Funktionen nutzen, einschließlich derer, die sie selbst vorschlagen? Low-Code / No-Code-Entwicklungsumgebungen, die von vielen Industry Clouds bereitgestellt werden, ermöglichen es Citizen Developern wie Business-Analysten, ihre eigenen Verbesserungen zu entwickeln, erläutert Leggett von Forrester. Die Key Bank etwa profitiert von der Low-Code-Umgebung der Salesforce Financial Services Cloud, um die Verknüpfung von Daten mit Workflows zu vereinfachen, so Kirk.

Low-Code und einheitliche Stammdaten

Zusätzlich zur Nutzung der Low-Code / No-Code-Umgebung von Microsoft Cloud for Healthcare integriert die Cleveland Clinic ihre Systeme mit einem gemeinsamen Datenmodell, das auf dem HL7-Standard "Fast Healthcare Interoperability Resources" (FHIR) basiert. Dieser definiert, wie Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Computersystemen ausgetauscht werden können. "Wir wollten uns mit Cloud-Partnern abstimmen und das gemeinsame FHIR-Datenmodell für Messaging, Video, Microsoft Teams und CRMCRM nutzen, um eine unternehmensweite Stammdatenreferenz zu schaffen", sagt Kull.

Skalierung trifft Kompetenz

Auf diese Weise erhalten die Mediziner ein vollständiges Bild von Behandlungsansätzen und können besser verstehen, wie sich bestimmte Therapien auf verschiedene Patientengruppen auswirken. Und die Cloud-Plattform ermöglicht es den Mitarbeitern an den weltweiten Standorten der Cleveland Clinic, auf dieselben Informationen zuzugreifen.

"Es funktioniert alles global", sagt Kull. Für ein kleineres Unternehmen wie Simbec-Orion liegt der Vorteil darin, einen größeren Partner wie Veeva (inzwischen ein Zwei-Milliarden-Dollar-Unternehmen) zu bekommen. "Es ist enorm wichtig, mit Veeva zu arbeiten - auch um unseren Kunden zu sagen, wie wir ihre Studie mit deren Software verwalten werden", sagt Kendall. Vielleicht noch wichtiger sei, dass Simbec-Orion dadurch die Möglichkeit erhält, sich auf einem Markt mit Konkurrenten zu behaupten, die bis zu sechsmal so groß sind wie das Unternehmen: "Wir sind nun in der Lage, uns gegen größere Unternehmen zu behaupten."

Lessons Learned mit Branchen-Clouds

Mit zunehmender Reife der Industrie-Clouds lernen Unternehmen, wie sie das Beste aus den Plattformen herausholen können - und worauf sie besonders achten müssen. "CIOs sollten überdenken, was sie tun, wenn sie einen solchen Schritt gehen - das ist die digitale Transformation. Lift-and-Shift-Ansätze für die Cloud sind wahrscheinlich ein Fehler. Alte Prozesse auf neuer Technologie machen alte Prozesse sehr teuer", rät Kull. Wright von Boston Dynamics schlägt einen ähnlichen Weg ein und empfiehlt eine gründliche Analyse der Geschäftsprozesse, bevor man sich verpflichtet. "Diese Phase wird oft übersehen, weil sie Zeit braucht", sagt der CIO. "Wenn man seinen aktuellen Reifegrad kennt, ist das jedoch gut investierte Zeit."

Customizing - das rote Tuch der Cloud

Manchmal sind Industry-Cloud-Anwender versucht, ihre eigenen Innovationen schnell in eine Plattform einzubringen, aber das könne ein Fehler sein, meint Kirk von der Key Bank. Schließlich könnten diese Innovationen schon bald in die Plattform selbst integriert werden. "Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorteile der Produkte und Dienste nutzen, die bereits in der Plattform enthalten sind, und seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Anpassungen vornehmen", rät sie. Leggett von Forrester stimmt ihr zu. "Es kann sein, dass Sie eine benutzerdefinierte Funktionalität entwickeln, die dann sechs Monate später vom Cloud-Anbieter als Funktion hinzugefügt wird."

Fallstricke von Branchen-Clouds

Leggett rät den Kunden von Industrie-Clouds außerdem zum Rechtsgrundsatz "Caveat Emptor" - die Augen vor dem Kauf offen zu halten. "Einige Clouds sind nur eine Ansammlung von Bits, die ohne viele Kernfunktionen verpackt und vermarktet werden. Andere wiederum haben keine guten KI-Modelle und bieten nur generische Workflows", sagt der Analyst. Und wie bei jedem Cloud-Service können die Gesamtbetriebskosten (TCOTCO) außer Kontrolle geraten, wenn der Kunde nicht darauf achtet, nur die Module zu nutzen, die seinen Bedürfnissen entsprechen.

Netzwerkeffekt treibt das Wachstum an

Da immer mehr Kunden ihren Weg in die Branchen-Clouds finden, wächst der Markt schnell, was das Wachstum der Plattformen weiter ankurbeln wird, berichtet Ballard von IDC. "Eine erfolgreiche Branchen-Cloud erzeugt eine starke Anziehungskraft. Immer mehr Anbieter müssen sich der gleichen Branchen-Cloud anschließen. Das wiederum erzeugt einen Netzwerkeffekt. Wenn Ihre Branchenkollegen auf der Plattform sind", folgert sie, "sollten Sie es vielleicht auch mal versuchen".

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer Schwesterpublikation cio.com