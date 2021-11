Die Rolle des CIORolle des CIO hat im vergangenen Jahr stark an Bedeutung gewonnen, da die IT-Abteilung aktiv an der Aufrechterhaltung des Betriebs und des Erfolgs von Unternehmen beteiligt war.

Helfen Sie uns Einblicke zu gewinnen, wie sich die Rolle des CIOs weiter verändert, auf welche Prioritäten sich CIOs in den kommenden Jahren konzentrieren und wie sich die IT-Budgets in Höhe und Verteilung entwickeln werden.

Zusammen mit unseren US-Kollegen von IDG laden wir Sie ein, an unserer kurzen Umfrage für die neue Studie "2022 State of the CIO" teilzunehmen. Das Ausfüllen des Fragebogens sollte nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen. Leiten Sie diese Einladung gerne auch an andere interessierte AnsprechpartnerInnen in Ihrem Unternehmen weiter.

Wir freuen uns auf Ihre Experten-Meinung! zur Umfrage