Der bisherige CIO der AXAAXA Versicherung in Deutschland, Stefan LemkeStefan Lemke, verlässt das Unternehmen zum 31. August 2023. Anfang 2024 steigt er bei der Konkurrenz ein und wird IT-Vorstand der Signal Iduna (lesen Sie hier die ausführliche Meldung dazu). Anfang September übernimmt Achim Dahlbokum als Vorstand die Leitung des IT-Ressorts bei der Axa. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) muss der Berufung noch zustimmen.

Dahlbokum ist bereits seit 2010 bei dem Versicherer und war in verschiedenen Positionen tätig. Er startete seine Karriere bei der Axa als Senior Corporate Development Consultant und arbeitete sich zum Head of Claims Analysis and Controlling P&C and Health hoch. Zuletzt bekleidete der Physiker und promovierte Wirtschaftswissenschaftler die Rolle des Head of Business Organization. Auf diesem Posten verantwortet er die Betriebsorganisation und die Einführung einer neuen Systemlandschaft für die Sachversicherung.

"Mit Achim Dahlbokum haben wir einen Nachfolger für Stefan Lemke gefunden, der unsere technologische Modernisierung und Prozessautomatisierung seit Jahren vorantreibt," kommentiert Thilo Schumacher, CEO der AXA Deutschland, die Ernennung. Durch seine vielfältigen Rollen, die Dahlbokom bei dem Unternehmen innehatte, kenne er die Organisation sehr gut und bringe die Kompetenzen mit, die der Versicherer für die erfolgreiche Zukunft in der IT benötige.

Dahlbokom kann dabei auf die Vorarbeit von Lemke aufbauen. Unter dessen Leitung hat die AXA-IT sich systematisch modernisiert und etwa Systeme in die Cloud migriert, APIs und Standards implementiert sowie agile Methoden eingeführt. (Lesen Sie dazu auch "CIO Stefan Lemke - Die IT-Strategie der AXA")