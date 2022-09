Im Rahmen ihrer Initiative "Weiterentwicklung Multikanalfähigkeit" testet die SV SparkassenVersicherungSV SparkassenVersicherung Holding AG zwei Voice BotsBots im produktiven Pilotbetrieb. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter. Die SV bündelt das Versicherungsangebot der Sparkassen-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz.

Die Voice Bots sind in zwei Bereichen im Einsatz. In der Sparte Rechtsschutz erkennt die "Virtuelle Versicherungs-Assistentin" (VerA) die Anliegen von Kunden und leitet Anrufe an die richtigen Fachkollegen weiter. In der Sparte Kraftfahrt nimmt ein Bot Meldungen über den Kilometerstand von Fahrzeugen auf. Diese Daten gibt das System über teilweise automatisierte Schnittstellen weiter.

Test im Pilotbetrieb

Betreut wird das Projekt von Orbit, einem IT-Dienstleister für System- und Softwarelösungen aus Bonn. Er nahm bereits die Anforderungsanalyse vor und unterstützte die SV auch beim Roll-out der KI-basiertenKI-basierten Bots. Die besondere Herausforderung bestand in der gründlichen Vorbereitung. Orbit hat daher zusammen mit den Ansprechpartnern in der SV Dialogstrukturen entwickelt und implementiert.

Die Voice Bots wurden im ersten Schritt im Rahmen von Pilotprojekten eingeführt. Ein solches Vorgehen erlaubt es, Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Dadurch wiederum lassen sich Verbesserungen schneller und mit einem geringeren Aufwand durchführen.

Basis: Azure Bot Service

Die Voice Bots basieren auf dem Microsoft Azure Bot Service. Diese Software bietet nach Einschätzung der Fachleute der SV und von Orbit Anwendern einige Vorteile. So lassen sich Dialogstrukturen auch mit einem geringeren Maß an Fachwissen anpassen und weiterentwickeln. Dadurch kann die SV spontan auf ein erhöhtes Gesprächsaufkommen reagieren. Gleichzeitig bleiben die Kosten für den Betrieb gering, denn es ist kein externer Dienstleister erforderlich.

Die Sprachassistenten ergänzen die Kontaktoptionen, welche die Versicherung ihren Kunden anbietet, vom Brief über Telefon bis hin zu E-Mail und Chats. André Boss, Fachreferent KSR bei der SV SparkassenVersicherung, zeigt sich nach Projektabschluss höchst zufrieden mit dem Ergebnis, auch wegen der guten Zusammenarbeit mit den Fachleuten von Orbit: "Wir haben während des gesamten Projektverlaufs von der Anforderungsanalyse bis zum Roll-out mit zuverlässigen und fachlich kompetenten Ansprechpartnern zusammengearbeitet, sodass unser Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte."

SV SparkassenVersicherung Holding AG | KI-basierte Bots

Branche: VersicherungVersicherung

Use Case: Optimierter Kundendialog mithilfe von KI-gestützten Lösungen

Lösung: Einsatz von Voice-Bots auf Basis des Microsoft Azure Bot Service

Partner: Orbit; Microsoft