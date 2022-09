Im Jahr 2020 entschied sich die private Förderorganisation Aktion Mensch e.V., eine Cloud-First-Strategie umzusetzen. "Sowohl was digitale Technologien als auch unser Geschäft betrifft, wachsen und ändern sich die Anforderungen ständig," berichtet Nilson Reyes, Head of Digital Workplace & Office und IT-Basis-Systeme bei dem Verein. ZielZiel war es, die On-premises-Landschaft abzulösen, um neue Services besser integrieren zu können, während die hohen Standards an DatenschutzDatenschutz und Sicherheit gewahrt bleiben.

Aktion Mensch arbeitet bereits seit 25 Jahren mit OracleOracle in Sachen IT-Infrastruktur zusammen. Daher entschied sich das Unternehmen, auch den Wechsel in die CloudCloud gemeinsam mit dem Softwarehaus zu stemmen. Die Texaner brachten mit dem Kölner IT-Dienstleister Record-Consult auch gleich einen Managed Service Provider für die neue Cloud-Umgebung mit. Das Beratungshaus fungierte dabei auch als zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation zwischen Aktion Mensch und Oracle sowie mit anderen externen Dienstleistern.

In eineinhalb Jahren in die Cloud

Der Startschuss für die Migration in die Cloud fiel Anfang 2020. Nach einem Proof of Concept ging die neue Plattform ein Jahr später live. Das erste Update folgte im Herbst 2021.

Laut Record-Consult hätte der Wechsel schneller ablaufen können. Aufgrund von Frozen Zones in der IT, während denen keine Änderungen vorgenommen werden konnten, und der Forderung nach möglichst kurzen Ausfallzeiten, sollte die geschäftsintensive Weihnachtszeit 2020 abgewartet werden. Zahlreiche Schnittstellen und Abhängigkeiten unter allen eingesetzten Systemen mussten zudem aufwändig getestet werden. Außerdem galt es, den großen Datenbestand des Vereins in die Cloud zu hieven.

Laut Aktion Mensch sorgt die Flexibilität und Skalierbarkeit der Cloud nun dafür, dass je nach saisonalen Anforderungen oder Ereignissen kurzfristig zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden können. Das beschleunige nicht nur die Prozesse, sondern bringe auch Kostenvorteile durch eine bedarfsorientierte Abrechnung. Ferner habe sich die Performance der IT verdoppelt. Des Weiteren arbeiten die IT-Teams daran, Analytics-Funktionen aus der Cloud zu integrieren. So sollen relevante Daten einfach visualisiert werden können.

Aktion Mensch e.V. | Cloud Migration

Branche: privater Förderverein

Zeitrahmen: Frühjahr 2020 bis Herbst 2021

Produkte: Oracle Cloud

Dienstleister: Oracle, Record-Consult

Einsatzort: Deutschland