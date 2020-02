Zum ersten Januar 2020 trat Andreas Engels den Posten des Group CIO und Group Vice President IT bei der FEV Group an. Er soll die IT-Organisation des Automobilzulieferers globalisieren und harmonisieren, das Legacy-ERP-System ersetzen und weltweit im Unternehmen SAP S/4 HANA ausrollen. Zudem ist es seine Aufgabe, eine Strategie für die Digitalisierung der FEV Group zu erarbeiten und umzusetzen.

Engels bringt über 20 Jahre Führungserfahrung im IT-Bereich mit. Mehr als 15 Jahre davon verbrachte der Manager in der AutomobilbrancheAutomobilbranche mit Einsätzen in den USA, Asien und Europa. Zuletzt bekleidete er den Posten des Vice President IT Europe sowie Deputy CIO North and Central America beim japanischen Automobilzulieferer Yazaki. Davor war er bei der Daimler Financial Services AG und der Mercedes-Benz Bank in verschiedenen Positionen tätig.

Die IT-Abteilung der FEV umfasst mehr als 120 IT-Mitarbeiter, das IT-BudgetIT-Budget beträgt 26 Millionen Euro zuzüglich der Auslandsgesellschaften. Engels berichtet an Jürgen Koopsingraven, Chief Financial Officer und Executive Vice President der FEV Group.

Die FEV Group hat ihren Hauptsitz in Aachen und unterhält mehr als 40 Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen gehört zu den weltweit größten unabhängigen Dienstleistern in der Entwicklung von Verbrennungsmotoren und Fahrzeugtechnik. Die FEV Group konstruiert und entwickelt Motoren für Geräte, PKW, Nutzfahrzeuge, Schiffe und Lokomotiven. Zudem verfügt FEV über Kompetenzen in den Bereichen Telematik- und Infotainmentsysteme. Das Unternehmen fertigt und betreibt Mess- und Prüfstände, um Motoren und Fahrzeuge auf Haltbarkeit, Akustik und Emissionen zu testen.

Neben Services in der Entwicklung bietet das Unternehmen ein Portfolio an Software- und Testlösungen sowie Beratungsleistungen etwa im Bereich autonomes Fahren und Connected Car an. 2019 beschäftigte FEV etwa 6.500 Mitarbeiter weltweit, der Umsatz lag bei 735 Millionen Euro.