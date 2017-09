Was die Verbreitung angeht, tut sich Android 7 (Nougat) noch schwer, ist aber immerhin für immer mehr Geräte als Update verfügbar. Dennoch ist seit dem 21. August nun die Nachfolger-Version erhältlich: Android 8 Oreo. Wir widmen uns in diesem Artikel der Frage, welche Geräte zu welchem Zeitpunkt Android 8 OreoAndroid 8 Oreo erhalten. Alle wichtigen Infos zu den Neuerungen finden Sie in diesem Beitrag.

Dem aktuellen Stand zufolge ist Android 8 Oreo ab sofort für folgende Google-Geräte verfügbar:

Google

Sollten Sie eines dieser Geräte besitzen und bereits darauf die Beta-Version von Android 8 (Android O) installiert haben, dann erhalten Sie sofort über die Update-Funktion in Android eine Aktulaisierung auf die finale Version von Android 8 Oreo. Falls Sie bisher noch nicht die Beta-Version installiert hatten, können Sie Android 8 Oreo manuell über die sogenannten Factory Images für Nexus- und Pixel-Geräte installieren, die Sie auf dieser Google-Seite finden. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem Beitrag ganz unten.

Android 8 Oreo: Und wann erhalten andere Smartphones das Update?

Google arbeitet laut eigenen Angaben mit allen namhaften Herstellern von Android-Smartphones zusammen, damit diese möglichst zügig das Oreo-Update ausliefern können. Dazu zählen etwa Samsung, Sony, HMD (Nokia), Essential, General Mobile, Huawei, HTC, LG, Kyocery und Sharp. Bis Ende des Jahres 2017 dürfte die Zahl der Android-8-Geräte damit steigen. Die besten Chancen haben dabei Geräte, die Mitte bis Ende 2016 auf den Markt kamen.

HTC hat per Tweet das Android Oreo Update für seine Oberklassen-Smartphones bestätigt. Bereits im Mai hatte Oneplus das Update für das Oneplus 3 in Aussicht gestellt. Für das seit dem erschienene OnePlus 5 dürfte es auch ein entsprechendes Update geben. Blackberry wird das Update für das Keyone ausliefern.

Samsung wird - gemäß seiner Update-Politik - das Android-8-Update zumindest für das Galaxy S8, Galaxy S8+ und Galaxy S7 veröffentlichen. Und natürlich auch für das am 23. August vorgestellte Galaxy Note 8.

Konkret haben bereits folgende Hersteller für ihre Smartphones ein Oreo-Update zugesagt:

Blackberry

Keyone

HTC

HTC U11

HTC U Ultra

HTC 10

General Mobile

GM 6 Android One

GM 6 d Android One

GM 5 Plus Android One

GM 5 Plus d Android One

Pixel 2

Pixel XL 2

Motorola

moto z

moto z Droid

moto z Force Droid

moto z Play

moto z Play Droid

moto z 2 Play moto z 2 Force Edition

moto x 4

moto g 5

moto g 5 Plus

moto g 5S

moto g 5S Plus

Nokia (HMD Global)

Nokia 8

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 3

Oneplus

Oneplus 3

Oneplus 3T

Oneplus 5 (unbestätigt, aber ziemlich sicher)

(PC-Welt)