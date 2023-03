Die Position des CIO hat der ModehändlerModehändler aus dem nordrhein-westfälischen Telgte neu geschaffen. Zum 1. März 2023 holte das Management dazu Bastian King an Bord. Der Manager bringt langjährige Erfahrungen in der Handelsbranche mit und war zuletzt als Geschäftsführer IT für die Schwarz IT KG tätig. King berichtet an den CFO Kurt Rosen.

"Takko FashionTakko Fashion soll ein digitalisiertes datengetriebenes Unternehmen werden", kommentierte Tjeerd Jegen, CEO von Takko Fashion die Personalie. "Dementsprechend werden wir unsere IT-Infrastruktur auf das nächste Level heben. Wir freuen uns sehr, dass wir für die damit verbundenen verantwortungsvollen Aufgaben Bastian King als neuen CIO für uns begeistern konnten."

King leitet in seiner neuen Position alle IT-Abteilungen des Unternehmens und soll insbesondere die digitale Transformation vorantreiben. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört, die Systemlandschaft zu modernisieren und eine zukunftssichere Dateninfrastruktur aufzubauen. Auf seiner To-Do-Liste steht beispielweise die Einführung eines neuen ERP-Systems. "Vor uns liegen viele spannende Aufgaben und ich freue mich darauf, die digitale Transformation von Takko Fashion mit dem gesamten IT-Team zu gestalten", erklärte zu seinem Einstieg.

King steuerte Kundensysteme für Lidl und Kaufland

Der neue CIO kommt von der Schwarz IT KG, die unter anderem die Handelsketten Lidl und Kaufland mit IT-Systemen und -Services versorgt. Als Geschäftsführer IT leitete er eine Einheit mit 130 Mitarbeitenden in Deutschland und 35 Angestellten in europäischen Service-Hubs. Der diplomierte Wirtschaftsinformatiker war dort unter anderem für zentrale Kundensysteme der Schwarz-Gruppe zuständig. Er verantwortete beispielsweise die Einführung der Kaufland-Card, den Aufbau einer KI-basierten Sprachassistenten-Plattform und den Rollout von Digital Signage für Lidl.

Takko Fashion wurde 1982 gegründet und beschäftigt heute rund 18.000 Mitarbeitende. Das Modeunternehmen betreibt knapp 2.000 Läden in 17 europäischen Ländern und hat zudem ein Online-Geschäft aufgebaut. Vor rund einem Jahr startete Takko Fashion seine Kunden-App Takko Friends, für die sich seither rund 2,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzer registriert haben. Der Modehändler will das Kundenbindungsprogramm künftig noch in anderen Regionen anbieten. Auch der Online-Shop soll in weiteren Märkten ausgerollt werden, darunter Österreich, Frankreich, Niederlande, Tschechien und die Slowakei.