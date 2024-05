Das Stadion des Ballspielvereins Borussia 09 e. V. Dortmund (BVB) ist mit über 81.000 Plätzen die größte Fußballarena in Deutschland. Funkgestützte Netzwerke sind in solche Stadien heute unverzichtbar. WLANs ermöglichen es, Tickets mobil zu scannen sowie am Sitzplatz Getränke und Snacks zu ordern und zu bezahlen.

Außerdem werden den Besuchern verstärkt Zusatz-Services angeboten. Dazu zählen Augmented- und Virtual-Reality-Inhalte wie Echtzeitdaten zu Spielern.

Für Fans und Mitarbeiter

Das WLANWLAN im Stadion des BVB wurde von Extreme Networks und Bell Computer Netzwerke implementiert. Es basiert auf dem Standard Wi-Fi 6E. Dieser nutzt die Frequenzbänder 2,4 GHz sowie 5 und 6 GHz und erreicht Datenraten von bis zu 9,6 Gigabit pro Sekunde.

Das Netzwerk verwendet eine Fabric-Architektur (Extreme Fabric Connect) in Verbindung mit einem zentralen Management. Die Fabric ermöglicht es, das unternehmensinterne WLAN von dem Netz zu trennen, das den Fans zur Verfügung steht. Dies reduziert die Gefahr von Cyber-Angriffen.

Das IT-Team von Borussia Dortmund kann außerdem die WLAN-Access-Points in den Büros und Trainingsräumen sowie im Stadion automatisch einrichten und verwalten.

Daten für Sponsoring und weitere Services

Eine Analysefunktion stellt in Echtzeit Daten über die Services und Anwendungen bereit, die Besucher nutzen. Diese Informationen verwendet der BVB, um weitere Dienste für die Besucher zu entwickeln, so Carsten Cramer, Managing Director von Borussia Dortmund: "Unser neues Wi-Fi-6E-fähiges Netzwerk wird es uns ermöglichen, neue Wege für Sponsoring und Monetarisierung zu finden, neue Fan-Angebote wie Sportwetten in Echtzeit zu nutzen und für zukünftige Anwendungsfälle gewappnet zu sein, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen.

WiFi-6-Systeme von Extreme Networks kommen auch in anderen Fußballstadien zum Einsatz, etwa denen des FC Liverpool und von Manchester United. Außerdem hat der Netzwerkspezialist Stadien in den USA ausgerüstet, etwa der National League Basketball und National Football League (NFL).

Neben WLAN sind in den meisten Fußballstadien in Deutschland zudem 5G-Mobilfunkverbindungen verfügbar - auch in Dortmund. Allerdings wird 5G5G nicht an die Stelle von Wi-Fi treten, so Thomas Mehrfort, Head of Sports & Venues EMEA, bei Extreme Networks in einem Blogpost: "5G wird Wi-Fi-Lösungen nicht ersetzen. Beide Technologien werden auch in Zukunft weit verbreitet sein und sich ergänzen. Beide sind für ein nahtloses mobiles Erlebnis der Besucher erforderlich."

Borussia Dortmund | Wireless LAN

Branche: Sport

Use Case: Schnelles WLAN für Stadionbesucher und Mitarbeiter des BVB

Lösung: Wi-Fi-6E-Netzwerk mit Extreme Fabric Connect und Extreme Analytics

Partner: Extreme Networks; Bell Computer-Netzwerke