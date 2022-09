Maßgeschneiderte Sporterlebnisse möchte der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern seinen Fans bieten. Dabei spielen digitale Services eine zentrale Rolle. Der FC Bayern informiert beispielsweise Fans in Echtzeit auf allen Kanälen und Endgeräten über Merchandising-Rabatte, Videoinhalte und verfügbare Last-Minute-Tickets.

Auf Wunsch erhalten sie zudem Detailinformationen auf ihrem Endgerät, etwa wenn bei einem Spiel ein Tor fällt. Auch Videokommentare und Highlights nach dem Spiel werden als digitale Services bereitgestellt.

Fan-Profile erstellen und Workflows optimieren

Dabei setzt der FC Bayern auf Cloud-PlattformenCloud-Plattformen: die Adobe Experience Cloud, einschließlich der Customer Data Platform (CDP). Die LösungLösung ermöglicht es, Fanprofile zu erstellen. So kann der Verein nachvollziehen, auf welchem Weg Fans mit der Marke in Kontakt treten und die Ansprache dieser Kunden weiter optimieren.

Auch interne Prozesse hat der FC Bayern digitalisiert. So kommen die Adobe Document Cloud und Adobe Sign zum Einsatz, wenn sich neue Mitglieder beim Verein anmelden und Verträge unterzeichnen. Solche Prozesse lassen sich mit den Cloud-Lösungen sicher und rechtskonform auf digitale Weise umsetzen.

Digital näher zum Verein und den Spielern

"Unsere Fans sind digital versiert und wünschen sich neue Wege, dem Verein und seinen Spielern näher zu kommen", sagt Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Deshalb wolle der Verein nachhaltige und dauerhafte Interaktionen mit den Fans schaffen.

Auch Konkurrenten des FCB, etwa der FC Liverpool setzen auf DigitalisierungDigitalisierung, wenn auch in anderer Form. Der englische Fußball-Klub kombiniert Data-Science- und KI-basierte Auswertungen mit dem Fachwissen von Fußballexperten, um die Spielweise zu optimieren. Analysiert werden beispielsweise die Taktiken gegnerischer Mannschaften und die Stärken der eigenen Spieler, etwa die Schussstärke und Präzision beim Passspiel.

Google wiederum hat im Frühjahr in der amerikanischen Basketballliga NBA demonstriert, wie das Metaverse Fans und Basketballstars zusammenbringt. Google Pixel Arena ist in die NBA-Mobil-App integriert und ermöglicht es Nutzern, sich als Avatare in einer virtuellen Basketballarena mit NBA-Profis und anderen Usern zu treffen, mit diesen zu interagieren und Matches durchzuführen.

FC Bayern München | Digitale Kundenansprache und Prozessabwicklung

Branche: Sport

Use Case: Kundenansprache über alle Kanäle und Digitalisierung von Prozessen wie Vertragsmanagement

Lösungen: Cloud-Anwendungen für individuelle Services für Fans, Applikationen für digitales Vertrags- und Dokumentenmanagement

Partner: Adobe Experience Cloud, Document Cloud und Sign