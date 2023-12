Für das Enterprise Performance ManagementPerformance Management (EPM) nutzte BoschBosch Automotive Aftermarket bislang Oracle Hyperion. Das Unternehmen, dessen 13.000 Mitarbeiter weltweit Ersatzteile, Werkstattausrüstungen und Support für Werkstätten und Händler bereitstellen, hostete die Anwendung im eigenen RechenzentrumRechenzentrum.

EPM umfasst die Planung und Kontrolle von Budgets, inklusive Monats-, Jahres- und Quartalsabschlüssen. Ein wichtiges Element sind Reports, die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung Aufschluss über den Geschäftserfolg geben.

Umstieg auf Cloud-Lösung

Um das EPM besser auf digitalisierte Prozesse abzustimmen, entschied sich Bosch dafür, die Services auf die Oracle Cloud EPM Platform zu migrieren. "Für uns war es ein zentrales Ziel, eine geeignete Lösung zu implementieren, mit der wir den Herausforderungen der modernen Finanz- und Controlling-Welt begegnen können", erklärt Florian Meinecke, BI Manager Oracle Hyperion bei Bosch.

Eine Herausforderung war, dass sich rund um die On-Premises-Applikationen ein Ökosystem entwickelt hatte. Teilprozesse, die bislang auf den inhouse entwickelten Lösungen basierten, mussten daher mithilfe der Funktionen von Oracle Cloud EPM nachgebildet werden. Das war beispielsweise bei der Einbindung von Excel sowie dem Datenaustausch zwischen den Anwendungen der Fall.

Prozesse in die Cloud überführen

Außerdem sollten sich Updates möglichst automatisiert in das System und die Workflows integrieren lassen. "Die Einhaltung der Geschäftsprozesse war unser oberstes Ziel. Wir mussten weiterhin in der Lage sein, das ReportingReporting termingerecht und reibungsfrei zu erstellen", erläutert Meinecke.

Nach fünf Monaten war die Umstellung abgeschlossen. "Das gesamte Prozessmanagement hat sich seither komplett geändert - zum Besseren", so Meinecke. Das gilt vor allem für die Systemverfügbarkeit und Stabilität der Anwendungen.

Schnelle Report-Erstellung

Alle Einheiten des Geschäftsbereichs nutzen das Tool und liefern den Kollegen in der Zentrale in Karlsruhe die Daten zentral zu. Dort werden sie verdichtet und als Berichterstattung für den Geschäftsbereich der Konzernzentrale übergeben. Dieser Prozess dauert nur zwei Tage. "Beim Reporting an die Zentrale sind wir inzwischen zu 100 Prozent on point", fasst Meinecke zusammen.

Weitere Vorteile der Cloud-Migration: Durch die Auslagerung der IT-Infrastruktur und des Supports sanken die Wartungskosten. Außerdem bleibt das System dank kontinuierlicher Updates stets auf dem aktuellen Stand der Technik.

Bosch Automotive Aftermarket | Controlling-Software

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Verlagerung der Software für das Enterprise Performance Management in die Cloud

Lösung: Umstellung von On-Premises-Software von Oracle auf Oracle Cloud EPM Platform

Partner: OracleOracle