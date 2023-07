Schnellere Problemdiagnosen und -lösungen, weniger Verwaltungsaufwand und Kostenersparnisse will DrägerDräger mit dem Projekt erreichen. Dazu migrierte das Team für Cloud Systems Integration (CSI) die Datenbanken für Kunden- und Servicetechniker-Anwendungen auf eine Cloud-Plattform von OracleOracle.

Die CSI-Abteilung von Dräger verantwortet sowohl das Zugangsmanagement (Identity Access Management) als auch die beiden Lösungen Dräger Connect und ServiceConnect. Erstere stellt Kunden Informationen zu den von ihnen verwendeten Geräten und deren Performance zur Verfügung. Mit ServiceConnet können Servicetechniker Geräte verwalten, updaten und technisch dokumentieren.

Die Backend-Datenbanken dieser Systeme wurden bisher von einem externen Dienstleister betreut. Dadurch hatte das CSI-Team keine Kontrolle über die Installation.. Eine Datenbank zu klonen brauchte etwa jedes Mal einen gesonderten Auftrag, was teuer war und lange dauerte. Dräger wollte agiler und effizienter werden.

Die Lösung bestand darin, im Rahmen eines Multi-Cloud-Ansatzes die Datenbanken auf die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu migrieren. Das Plattform-as-a-Service-Angebot bringt bereits grundlegende Funktionen mit, die den Verwaltungsaufwand für das kleine CSI-Team geringhalten. So kommt etwa die Autonomous Database von Oracle zum Einsatz, um Applikationen sowie Upgrades und Änderungen an den Apps automatisiert auszurollen. So entfällt Mehraufwand und die Entwickler haben stets vollen Zugriff auf die Systeme.

Auch SecuritySecurity spielte dabei eine wichtige Rolle. "Es war für uns wichtig, verlässliche Sicherheitsarbeitsprozesse zu schaffen, um beispielsweise zu gewährleisten, dass ein Entwicklerkonto ein produktives System nicht versehentlich löschen kann", sagt Mikkel Szklany, System Engineer bei Dräger. Da Oracle die Infrastruktur verwalte und Sicherheitspatches bereitstelle, habe er Vertrauen in die OCI-Infrastruktur.

Die Planung des Projekts startete im ersten Quartal 2021, der Proof of Concept fand im dritten Quartal statt. Im Oktober 2022 folgte der Go-Live. Dabei lief nicht gleich alles glatt; die Datenbanken auf der OCI arbeiteten langsamer als auf der On-premises-Lösung. Szklany: "Dies lag an bestimmten Einstellungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Mit gezielten Code-Optimierungen konnten wir die gewünschte Performance aber letztlich sicherstellen."

Mit der neuen Cloud-Lösung konnten genutzte CPUs für das Produktivsystem sowie für Compute-, Development- und Staging-Instanzen reduziert werden. Über integrierte Überwachungstools für die autonome Datenbank lassen sich Probleme schneller diagnostizieren und lösen. "Durch die Verwendung dieser Tools haben wir jetzt ein besseres Verständnis für unseren eigenen Code und konnten sogar die Gesamtleistung einiger APIs verbessern," resümiert Folke Dannemann, Product Owner Digital Business Platform bei Dräger. Deployments von Datenbanken und Apps sollen ebenfalls schneller erledigt sein.

Außerdem konnte die IT die Kosten um rund 25 Prozent senken. Das Geld will Dräger in neue Features investieren, wie etwa automatisierte Bereitstellungsprozesse und One-Click-Migrationen. Als nächstes plant das CSI-Team, von Compute- zu Container-Instanzen zu wechseln, um die Versionierung, das Deployment und die Skalierung der Systeme zu vereinfachen.

Dräger wurde 1884 in Lübeck gegründet und stellt Produkte in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik her. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro.

Branche: IndustrieIndustrie, Fertigung

Use Case: Kontrolle über genutzte Datenbanken zurückgewinnen, deren Performance steigern und Transparenz über Prozesse erhalten

Lösung: Migration der Datenbanken von einem Managed Service auf Cloud-PaaS mit Analyse- und automatisierten Verwaltungsfunktionen

Zeitrahmen: erstes Quartal 2021 bis Oktober 2022

Produkte: Oracle Cloud Infrastructure, Autonomous Database

Dienstleister: Oracle