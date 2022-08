Die Ergebnisse solcher Gen-Analysen benötigen Ärzte für die Diagnostik, außerdem Forscher sowie die Entwickler von pharmazeutischen Produkten. Die All-Flash-Plattform der CeGaT GmbH in Tübingen stammt von VAST Data. Sie ersetztersetzt bei dem Unternehmen Hybrid-Speichersysteme mit Festplatten und Flash-Speicher. Für diese suchte CeGaT wegen der unzureichenden Performance und Skalierbarkeit eine Alternative.

Ein Genom-Sequenzer generiert bis zu fünf Terabyte Daten am Tag. Diese müssen schnell und exakt erfasst, analysiert und interpretiert werden. Das vorhandene Storage-System war diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Daher implementierte CeGaT die Universal Storage-Datenplattform von VAST Data. Sie basiert auf der DASE-Architektur (Disaggregated and Shared Everything) des Herstellers.

Hohe Performance bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

"Wir haben uns für VAST entschieden, weil uns das Konzept von Universal StorageStorage überzeugt hat", erläutert Tim Scheurenbrand, IT-Leiter bei CeGaT. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sprach für die Lösung: "Mit VAST erhalten wir ein All-Flash-System mit hoher Performance zum Preis eines weniger leistungsfähigen Hybrid-Speichersystems."

Ebenso wichtig waren für das Biotech-Unternehmen jedoch weitere Leistungsdaten der Lösung, etwa die hohe Skalierbarkeit und Verfügbarkeit. Das Ergebnis: "Die Verbesserung unserer Pipeline ermöglicht es uns, mit derselben Infrastruktur mehr Arbeit zu bewältigen, was uns Geld spart, während wir gleichzeitig die Wissenschaft vorantreiben und datenintensive Methoden der wissenschaftlichen Forschung fördern", so Scheurenbrand.

Die Genomsequenzierung und die Analyse genetischer Daten sind entscheidend für die Entdeckung von Biomarkern. Diese helfen Ärzten und Wissenschaftlern dabei, besser zu verstehen, auf welche Weise Krankheiten wie Krebs und Diabetes entstehen. Die Genetik unterstützt somit die Diagnose solcher Krankheiten und erlaubt es Ärzten und Kliniken, für Patienten personalisierte Behandlungspläne zu erstellen.

Details zur Universal Storage Platform

Die Plattform des amerikanischen Anbieters VAST basiert auf einem Cluster von zwei bis 10.000 Stateless-Servern. Als Speicher kommen preisgünstige QLC-Flash-Chips (Quadruple Level Cell) zum Einsatz. Für den Datentransport greift VAST auf NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF) zurück. Dieses Protokoll ermöglicht es, dass Flash-Storage-Systeme mit NVMe-Schnittstelle Daten nicht nur direkt an einen ServerServer übermitteln können , sondern auch über Ethernet-, Infiniband- und Fibre-Channel-Netzwerke.

CeGaT GmbH | Storage-Modernisierung

Branche: Gesundheitswesen - Forschung

Use Case: Umstellung der Speichersysteme auf hoch skalierbare All-Flash-Plattform

Partner: VAST Data