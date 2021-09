In seiner neuen Rolle ist Cihan SügürCihan Sügür auch Mitglied des Digital Transformation Office der PorschePorsche AG. Sein Fokus liege auf digitaler und agiler Transformation, erklärte er gegenüber dem CIO-Magazin. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Kommunikation und das Community-Management rund um die Digitalstrategie sowie die digitale Produktorganisation des AutobauersAutobauers. In der zum 1. Juli 2021 neu geschaffenen Position berichtet er an den Director Digitalization & Innovation Johannes Hinsch.

Bis Juni war Sügür IT Demand Manager im Bereich Technology Acceleration & Management der Porsche AG. Der gelernte Betriebsinformatiker kommt aus Dortmund und hat in Stuttgart, Santa Barbara/USA sowie Istanbul/Türkei ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik absolviert. Zuvor war er bei IBM, der Deutschen Bahn sowie Olympus Europa in unterschiedlichen leitenden Technologie-Rollen im Einsatz.

Im Jahr 2020 gewann Sügür den CIO Young Talent Award 2020. Mit der Auszeichnung fördern die CIO-Stiftung und das CIO-Magazin herausragende junge IT-Talente. Der heute 31-Jährige durfte sich über ein Vollstipendium im Wert von 43.000 Euro für das berufsbegleitende MBA-Programm der WHU - Otto Beisheim School of Management freuen.

Das Thema Agile Leadership liegt dem Nachwuchsmanager besonders am Herzen. Dabei spielten "agile Kernwerte" eine zentrale Rolle: Reflektion, Transparenz, Kommunikation, Vertrauen, Augenhöhe und iteratives Arbeiten. "Agiles Führen heißt für mich: Zuhören, um zu verstehen, nicht gleich zu antworten", erläutert er im Gespräch mit dem CIO-Magazin.

Neue Kultur vorleben

Um den notwendigen kulturellen Wandel auf dem Weg zum agilen Unternehmen zu schaffen, müssen sich Führungskräfte nach seiner Einschätzung stärker einbringen: "Die Transformation gelingt nur mit ihrem aktiven Einsatz." Das bedeute unter anderem, neugierig zu sein, "dorthin gehen, wo die Arbeit erledigt wird" und eine neue Kultur vorleben.

Sügür: "Ich schätze es, wenn agile Führungskräfte ihre Mitarbeiter befähigen, mutig Entscheidungen zu treffen, ihnen Rückendeckung und Rückenwind geben und ihre Mitarbeiter auf ihrem Weg unterstützen." Bei Porsche gebe es bereits eine sehr aktive agile Community. Die Initiative Agile@Porsche werde sowohl top-down als auch bottom-up vorangetrieben.

Schon seit längerem bietet der schwäbische Automobilhersteller agile Schulungen für alle Ebenen an und organisiert eine Reihe unterstützender Maßnahmen. Dazu zählen Communities of Practice, in denen Kollegen mit ähnlichen Aufgaben voneinander lernen, und Community Meet-Ups mit internen und externen Spezialisten. Ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Transformation ist für Sügür dabei der enge "Schulterschluss von ressortübergreifenden Teams aus Strategie, Transformation und Kultur."