"Gipfelstürmer in der IT: Wie Produktorientierung Kosteneffizienz und Innovation fördert". So lautet der Titel von Arlene BühlersArlene Bühlers Keynote auf der IT-Fachkonferenz in Hamburg. Die Managerin beschreibt damit ihr derzeit wichtigstes Transformationsvorhaben. Sie wolle den Spagat zwischen Kosteneffizienz und Innovation gestalten, dafür ein produktorientiertes IT Operating Model aufbauen und dieses im Unternehmen verankern, erklärt sie gegenüber dem CIO-Magazin.

Auch künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz und Generative KIGenerative KI stehen auf ihrer Agenda: "Um dem FachkräftemangelFachkräftemangel zu begegnen, ist die Automatisierung und Digitalisierung unserer administrativen und operativen Prozesse unumgänglich." Das Tochterunternehmen der Deutschen BahnTochterunternehmen der Deutschen Bahn konzentriere sich deshalb auf ein qualitatives Datenmanagement sowie auf eine IT-Plattformstrategie. Ziel sei es, die Anzahl der IT-Anwendungen und Schnittstellen massiv zu verringern. Bühler: "KI beschleunigt unsere Planungsprozesse und unterstützt unsere Kolleginnen und Kollegen in der Entscheidungsfindung."

Beim CIO des Jahres 2022 gewann die IT-Chefin den Sonderpreis in der Kategorie Corporate Courage. In Zukunft will sie sich auch verstärkt um das Thema Sustainability kümmern: "Als größte europäische GüterverkehrsbahnGüterverkehrsbahn leben wir Nachhaltigkeit jeden Tag vor, indem wir noch mehr Güter von der Straße auf die umweltfreundliche Schiene verlagern." Man gehe dabei ressourcenschonend vor und setze mit einer IT-Plattformstrategie auf SaaS-Lösungen, die über Partner skaliert werden könnten. Eigene Rechenzentren habe DB Cargo bereits weitestgehend abgeschafft.

Hamburger IT-Strategietage mit mehr als 800 Teilnehmern

Zu den Hamburger IT-Strategietagen 2024, der größten IT-Fachkonferenz Deutschlands, werden vom 21. bis 24. Februar mehr als 800 Teilnehmer vor Ort erwartet. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die wichtigsten Inhalte digital mitverfolgen. In den Vorträgen, Panels, Foren und Roundtables stehen auch 2024 die wichtigsten Themen der CIOs auf dem Programm: Artificial Intelligence, Security, New normal Work, Women in Tech, Sustainability versus Greenwashing, Cloud versus On Premises, Digital Mindset, Talent-Scouting sowie Technical und Operational Excellence.

