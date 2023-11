"Mercedes-Benz Mobility ist ein technologieorientiertes Dienstleistungsunternehmen", sagt Gülnaz Önes. "In jedem unserer Geschäftsprozesse steckt Software oder Code." Zu den wichtigsten Zielen der Managerin gehört es, Kunden online wie offline ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Das bedeute konkret: "Fünf Klicks bis zum Online-Kauf, weitere drei für die Finanzierung oder das Leasing eines Mercedes-Benz Fahrzeugs."

Seit Juni 2022 ist Önes Global CIO bei der Mercedes-Benz Mobility AGMercedes-Benz Mobility AG. Die Tochter der Mercedes-Benz Group ist auf Finanzierungs- und MobilitätsdienstleistungenFinanzierungs- und Mobilitätsdienstleistungen rund um PKWs und Vans spezialisiert. Um die Customer Journey schneller und bequemer zu gestalten, muss die IT-Chefin unter anderem die Finanz- und Mobilitätsangebote nahtlos in den Online-Vertriebsprozess des Autobauers integrieren.

Wie Kunden davon profitieren können, erläutert sie an einem Beispiel. Die digitale Customer Journey beginne mit einem Finanzierungsrechner, der Interessenten in etwa 100 Millisekunden eine Leasing- oder Finanzierungsberechnung liefere. Möglich mache dies eine API-basierte Lösung, mit der in Deutschland bereits 30 Millionen Berechnungen pro Monat durchgeführt wurden. In den Niederlanden erlaube ein neuer digitaler Prozess für Geschäftskunden und Händler einen um 80 Prozent schnelleren Vertragsabschluss. Noch weiter fortgeschritten seien die Abläufe in China. Dort würden 99 Prozent der Finanzierungsverträge digital beantragt, das Ganze dauere weniger als zehn Minuten.

In-Car Payment macht das Auto zum Zahlungsmittel

Besonders stolz ist Önes auf einen neuen In-Car Payment-Service, der die Fahrzeuge selbst in ein Zahlungsmittel verwandeln soll, vergleichbar mit einem Smartphone. Der Dienst "Mercedes pay+" ermöglicht es Kunden, digitale Extras und Fahrzeugsoftware im Mercedes me connect Store zu aktivieren und per Fingerabdruck vom Auto aus zu bezahlen. Die Authentifizierung funktioniert über den Fingerabdrucksensor im Fahrzeug, ganz ohne zusätzliche Geräte oder eine PIN-Eingabe. Seit Kurzem gibt es auch In-Car-Zahlungen beim Tanken: Mercedes-Benz-Kunden in Deutschland können an gut 3.600 Tankstellen ihre Tankfüllung direkt vom Auto aus bezahlen und sparen sich den Weg zur Kasse.

Man lege dabei großen Wert auf die Sicherheit sensibler Zahlungsinformationen und habe Partnerschaften mit VISA und Mastercard geschlossen, betont das Unternehmen. Als weltweit erster Automobilhersteller habe Mercedes-Benz Visas "Delegated Authentication und Cloud Token Framework" sowie Mastercards "Secure Card on File for Commerce" in die Fahrzeuge integriert.

Cloud-Plattformen für den digitalen Wandel

Zu den Eckpunkten von Önes IT-Strategie gehören auch Cloud-basierte Plattformen: "Ein leistungsstarkes Cloud-Ökosystem ist ein Baustein unserer digitalen Transformation. Wir nutzen die Kraft der Cloud mit ihrer Zuverlässigkeit und technischen Flexibilität." In diesem Kontext entstand etwa eine eigene Data & Analytics-Cloud-Plattform, die sowohl sämtliche Daten als auch bestehende und geplante Analytics-Anwendungsfälle unternehmensweit darstellt.

Als Beispiel für einen datenbasierten Service nennt die CIO das "Trade Cycle Management" (TCM). Damit könne man für den Kunden den optimalen Zeitpunkt bestimmen, sein aktuelles Auto gegen ein neues einzutauschen. Mercedes-Benz biete diesem dann ein individuell zugeschnittenes Folgeangebot und passende Dienstleistungen an.

Künstliche Intelligenz in der Kreditvergabe

Auch künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz gewinnt in den Kundenprozessen der Stuttgarter an Bedeutung. Im Einsatz sind etwa schon KI-basierte Kreditanalyse- und Kreditentscheidungstools. Zwei von drei Kreditanträgen sollen sich damit weltweit automatisieren lassen. Kreditentscheidungen würden in weniger als zehn Sekunden getroffen, was den Prozess für die Kunden schneller und bequemer mache.

Darüber hinaus entwickelt der Konzern Uses Cases für generative KIgenerative KI. Generell will sich Mercedes-Benz beim Einsatz künstlicher Intelligenz an vier Prinzipien orientieren: "verantwortungsvoller Einsatz", "Erklärbarkeit", "Schutz der Privatsphäre" sowie "Sicherheit und Zuverlässigkeit".

Produktorientierte IT-Organisation

Hinter den Kulissen entsteht bei Mercedes-Benz Mobility zudem eine produktorientierte IT-Organisation. "Uns ist wichtig, dass unsere Teams für die Zukunft gerüstet sind", erläutert die CIO. "Das erreichen wir, indem wir ein Betriebsmodell fördern, das auf Produkte ausgerichtet ist und verschiedene Arbeitsweisen (hybrid, vielfältig, global) ermöglicht." Zugleich lege man großen Wert auf eine Kultur des kontinuierlichen Lernens, der Zusammenarbeit und des Vertrauens.

So arbeiteten IT-Experten inzwischen in Produktteams mit den Produktverantwortlichen aus anderen Bereichen zusammen, was unter anderem die Agilität fördere. Önes: "Wir brechen funktionale Silos auf und befähigen unsere Mitarbeiter, indem wir die Entscheidungsfindung dezentralisieren."

Innovationen und künstliche Intelligenz

Um die Vernetzung im globalen Mercedes-Benz-Netzwerk zu stärken und Entscheidungen zu beschleunigen, hat der Autobauer globale "Tech Communities" und "Data Communities" etabliert. Zur Förderung von Innovationen gibt es beispielsweise internationale Hackathons, bei denen Teilnehmende neue KI-Lösungen entwickeln. Erfolgsentscheidend für die Transformation seien Investitionen in die Qualifikation der Belegschaft, betont das Management. Derzeit würden etwa 600 Mitarbeitende als Daten- und KI-Spezialisten zertifiziert.

Lessons Learned

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der vergangenen Jahre zählt die CIO, interne operative Prozesse zu optimieren, bevor neue Technologien eingeführt werden: "Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Abläufe zur Technologie passen und nicht umgekehrt." Erfolgsentscheidend ist aus ihrer Sicht auch ein Fokus auf IT-Architektur, um zu gewährleisten, dass die Technologielandschaft schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren könne und dabei schlank, sicher und effizient bleibe.

Last, but not least nutze man agileagile Methoden in der digitalen Transformation als Wettbewerbsvorteil: "Zum Beispiel verfolgen wir durch die Verwendung der SAFe-Methodik und einen produktgetriebenen Ansatz eine kundenorientierte Strategie, optimieren unsere Auslieferungsgeschwindigkeit und verfeinern Ressourcennutzung und Zusammenarbeit."