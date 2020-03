Jörg KohlenzJörg Kohlenz ist seit September 2019 CIO von Leoni Wire & Cable Solutions. Der Vorstand der Leoni AGLeoni AG hatte 2019 im Zuge des Neuaufbaus der Gruppe beschlossen, den Unternehmensbereich auszugliedern und zu verkaufen. Kohlenz soll nun eine eigenständige IT für die Tochtergesellschaft des Automobilzulieferers aufbauen, die bisher durch die zentrale Corporate IT verwaltet wurde.

Der gelernte Industriekaufmann und Jurist ist momentan damit beschäftigt, den Carve Out der IT vorzubereiten. Dabei spielen die Transformation des Bereichs sowie seine strategische Ausrichtung in einem Target Operation Model zentrale Rollen. 2019 ist die IT der Leoni Wire & Cable Solutions bereits organisatorisch aus dem Mutterkonzern herausgelöst worden.

Im nächsten Schritt erfolgt der sukzessive Übergang der IT-Services in die Verantwortung der Tochtergesellschaft. Neben der neuen IT-Organisation gilt es auch, ein eigenes IT Service- und Portfoliomanagement aufzubauen. Des Weiteren stehen generelle Digitalisierungsthemen sowie ein Projekt zur Analyse von SAP S4/HANA auf der Agenda des Managers.

In der neuen IT-Abteilung soll insbesondere für eine schnelle Bearbeitung von Demands verstärkt mit agilen Teams gearbeitet werden. Dementsprechend gilt es für Kohlenz, weite Teile der etwa 130 Mitarbeiter umfassenden IT des Unternehmensbereichs in agilen Strukturen zu organisieren. Für die Auslieferung will der Manager mit DevOps-Prozessen eine Continous-Delivery-Pipeline sicherstellen.

Kohlenz bringt 20 Jahre IT-Berufserfahrung aus verschiedenen leitenden und beratenden Positionen im IT-Management mit. Zuvor war er Bereichsleiter IT beim niederbayrischen Automobilzulieferer Dräxlmaier sowie Vice President IT bei der Leoni AG. Als CIO der Leoni Wire & Cable Solutions berichtet Kohlenz an den CFO der Leoni Wire & Cable Solutions, der zugleich der Geschäftsführer der Leoni Kabel GmbH ist.

Leoni Wire & Cable Solutions ist ein global agierender Kabel- und Kabelsystemhersteller. Die Kabel- und Faserprodukte werden von dem Unternehmen veredelt und als Komponente oder Systemlösung auf die spezifischen Bedarfe der vorwiegend industriellen Kunden ausgerichtet. Der Unternehmensbereich hat einen Umsatz von circa zwei Milliarden Euro und 10.000 Mitarbeiter an 30 Standorten in zehn Ländern.