Der Medizintechnik-Konzern Siemens HealthineersSiemens Healthineers hat mit SAPSAP eine strategische Partnerschaft geschlossen, um seine digitale Transformation zu befeuern. Im Mittelpunkt steht dabei das Migrationsprogramm RISE with SAP. Dabei handelt es sich um ein Paket aus SAP-Anwendungen, Services und Cloud-Infrastruktur, mit dem der Softwarehersteller Anwenderunternehmen den Umstieg auf das Kernsystem S/4HANA in der Cloud erleichtern will.

Siemens Healthineers wolle durch die Zusammenarbeit mit SAP das Innovationspotenzial der CloudCloud ausschöpfen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. "Wir freuen uns darauf, mit SAP zusammenzuarbeiten, um unsere digitale Transformation zu beschleunigen", kommentiert Stefan HenkelStefan Henkel, CIO von Siemens Healthineers. "Durch den Einsatz von SAP-Technologie werden wir in der Lage sein, die Komplexität zu verringern, unsere Prozesse stark zu standardisieren und gleichzeitig unser Versprechen zu erfüllen, bahnbrechende Entwicklungen im Gesundheitswesen zu erzielen." Diese Umstellung auf die Cloud sei für das Unternehmen besonders wichtig, da man weiterhin in Technologie investieren wolle, um das Wachstum zu unterstützen.

Im Einzelnen plant der Medizintechnik-Spezialist den Einsatz der Produkte SAP S/4HANA Cloud, Private Edition, SAP Business Technology Platform (BTP) und SAP Signavio zusammen mit mehreren anderen Cloud-Lösungen. Ziel sei es unter anderem, Datenquellen zu optimieren und die Leistung und Nachhaltigkeit in Geschäftsprozessen zu verbessern. Vorausgegangen war ein Pilotprojekt mit RISE with SAP, das laut Siemens Healthineers die Vorteile der Cloud beim Standardisieren von Geschäftsprozessen und der Verbesserung der Prozesssteuerung gezeigt habe.

"Wir sind stolz darauf, Siemens Healthineers als Technologiepartner für die digitale Transformation zur Seite zu stehen", erklärt SAP-Vorstand Thomas Saueressig zu dem Deal. "Gemeinsam werden wir das Potenzial der Cloud nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Kosten zu senken, die Agilität zu verbessern und vor allem neue Branchenstandards im Gesundheitswesen zu setzen."

Siemens Healthineers mit Hauptsitz in Erlangen bei Nürnberg ging 2017 als Ausgründung der Siemens AG an den Start und ist seit 2018 börsennotiert. Das Unternehmen beschäftigt rund 66.000 Menschen und erzielte 2022 einen Umsatz von 21,7 Milliarden Euro.