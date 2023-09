In zwei Jahren will Mercedes-Benz mit MMA (Mercedes Modular Architecture) eine neue Plattform für die Fahrzeugproduktion einführen, zunächst in den Werken Rastatt, Kecskemét (Ungarn) und Peking. Eine zentrale Rolle spielt dabei das digitale Ökosystem MO360.

Die Vorarbeiten sind bereits angelaufen: "Mit unserem 'Digital First' Ansatz können wir bereits vor dem Start unserer MMA-Modelle im weltweiten Produktionsnetzwerk Effizienzpotenziale heben und den Anlauf signifikant beschleunigen", erläutert Jörg Burzer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG für Produktion, Qualität und Supply Chain Management.

Digital Twin in Rastatt

In Rastatt kommt beispielsweise ein digitaler Zwilling zum Einsatz, um die Produktion der neuen Fahrzeuggeneration vorzubereiten. Fachleute simulieren damit die exakte Position von Maschinen, Versorgungswegen und Produktionslinien. Die Produktion der Kompaktwagen A- und B-Klasse, GLA und EQA in Rastatt muss dabei nicht unterbrochen werden.

Im Werk Kecskemét hat Mercedes-Benz mithilfe der Omniverse-Plattform von Nvidia ein digitales Abbild einer kompletten Fertigungshalle erstellt. Der digitale Zwilling umfasst das Gebäude inklusive der Pausenbereiche und Umkleidekabinen für die Mitarbeiter.

Halle im "Omniverse"

Mercedes-Benz kann mit der virtuellen Halle beispielsweise Montagebereiche planen, umbauen und prüfen. Das spart Kosten und erlaubt es, Produktionsprozesse zu optimieren. Auch Lieferanten werden in das Omniverse einbezogen. Dies reduziert Koordinationsprozesse um die Hälfte.

"Was wäre, wenn die physische Realität zu einem Abbild der digitalen Welt würde, anstatt die digitale Welt zu einem Abbild der physischen Realität? Unsere Vision ist, dass wir in Zukunft den 'digitalen Zwillingen' genauso viel Vertrauen schenken wie der physischen Realität", fasst Jan Brecht zusammen, CIO der Mercedes-Benz Group AG.

Effizienter durch KI

Ein weiteres Element von MO360 sind KI-Anwendungen. So setzt Mercedes-Benz in einem Pilotprojekt bei Lackieranlagen KI-Software zur Steuerung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) ein. Die Vorteile: ein um 20 Prozent geringerer Energieverbrauch und eine Beschleunigung von Prozessen.

Ebenfalls im Test ist die generative KI-Software ChatGPT in Verbindung mit Microsofts Cloudservice Azure OpenAI. Sie ermöglicht es beispielsweise Mitarbeitern im Qualitätsmanagement und in der Produktionsplanung, über Sprachbefehle Daten abzurufen und miteinander zu verknüpfen. Dadurch lassen sich Fehler aufspüren und Produktionspläne in Echtzeit prüfen und anpassen.

Mercedes-Benz| Digitale Produktion

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Flexible, digitale Produktionstechniken in der Automobilfertigung

Lösung: Einsatz von KI, Generative AIGenerative AI und virtuellen Modellen von Anlagen und Gebäuden

Partner: u. a. Nvidia, MicrosoftMicrosoft