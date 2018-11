Der Wettbewerb unter den FluggesellschaftenFluggesellschaften nahm in den vergangenen Jahren spürbar zu. Die etablierten europäischen und amerikanischen Airlines gerieten von zwei Seiten unter Druck: durch Billigflieger, die mit niedrigeren Betriebskosten kalkulieren können, und durch staatlich unterstützte Fluggesellschaften aus dem arabischen und asiatischen Raum.

Die Lufthansa-Führung reagiert darauf auch mit einer strategischen und prozessorientierten Neuausrichtung des Konzerns. Das ehrgeizige Ziel: In Sachen DigitalisierungDigitalisierung soll LufthansaLufthansa die weltweit führende Airline werden.

Hier kommt CIO Roland SchützRoland Schütz ins Spiel, denn die IT wird damit zum Schlüsselfaktor. Mit seinem Projekt "Group IT Transformation" gelang dem promovierten Physiker ein konzernweites IT-Business-Alignment. Er berichtet von einer "Versöhnung der Partikularinteressen", insbesondere an der Schnittstelle von Demand- und Supply-Bereichen. Natürlich musste der promovierte Physiker dabei auch ­Effizienzziele im Auge behalten. Zu den Ergebnissen der IT-Transformationen gehören eine Senkung der Personalkosten um 19 Prozent sowie der Wegfall einer kompletten Führungsebene.

"AgileAgile Delivery Streams" sorgen bei Lufthansa für die Weiterentwicklung von IT-Lösungen, eine neue IT-Sourcing-Strategie hilft bei der KonsolidierungKonsolidierung von Lieferanten und der Auswahl strategischer Innovationspartner. Hinzu kommt eine strategische Repositionierung der kaptiven Dienstleister.

Das betrifft insbesondere die IT-Tochter Lufthansa Systems, die Schütz aus seiner Zeit als Chief Operating Officer im Bereich Infrastructure Service im Detail kennt. Die Lufthansa setzt generell wieder mehr auf konzerneigene Ressourcen.

Die Jury sagt: "Das IT-Transformationsprojekt umfasst alle entscheidenden Bereiche, von innovativen Organisationsmodellen, Kompetenzentwicklung bis hin zur Einführung von Cloud-Lösungen auf digitalen Plattformen."

Erfolgsentscheidend für die IT-Transformation war eine konsequente Prozessorientierung. Dazu entwickelte der CIO eine Matrixorganisation, in der die IT-Zuständigkeiten in Domains gebündelt sind. Schütz betont das "double hatting", das für ein Zusammenführen von Prozess- und Gesellschaftsverantwortung steht: Die Prozesseigner übernehmen dabei neben ihrer "Head of IT"- beziehungsweise CIO-Funktion für eine Konzerngesellschaft auch die Verantwortung für eine Domain oder Subdomain der Lufthansa Gruppe.

Lessons Learned 1. Kommunikation ist der wichtigste ­Erfolgsfaktor. 2. Schriftliche Ziele und Zusagen der Beteiligten sind unverzichtbar. 3. Der Projektverlauf muss für alle ­transparent sein.

