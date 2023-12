Die Rolle der CIOsRolle der CIOs (Chief Information Officers) und CTOs (Chief Technology Officers) hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Während sie früher hauptsächlich für die Verwaltung der IT-Infrastruktur verantwortlich waren, sind sie heute entscheidende Akteure von Digitalisierungsprojekten, dem Erkennen und Umsetzen technologischer Trends sowie der Transformation ihrer Unternehmen in der digitalen Ära. In dieser Rolle kommen nun zunehmend auch Interim Manager zum Einsatz, um Projekte auf Zeitbasis zu leiten und zu unterstützen.

2023 ist genauso herausfordernd wie 2022

Das Jahr 2022 war schon eine besonders herausfordernde Zeit für CIOs und CTOs - und 2023 gestaltet sich bisher ähnlich: Sie stehen vor der Aufgabe, ihre IT-Organisationen durch eine sich ständig verändernde Landschaft zu navigieren, die von den Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie und einem rasanten technologischen Fortschritt, insbesondere im Bereich der KI, geprägt ist.

Angesichts dieser Herausforderungen ist es wichtiger denn je, die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich der CIO- und CTO-Anfragen und -Projekte zu verstehen. Diese Einblicke können dazu beitragen, die zukünftige Ausrichtung der IT-Führung zu gestalten und sicherzustellen, dass diese Führungsrollen weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.

Security- und Cloud-Know-how von großem Vorteil

Die Covid-19-Pandemie hatte einen erheblichen Einfluss auf den Markt für Interim Management im IT-Bereich. Unternehmen mussten schnell auf Remote-Arbeit umstellen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Interim Managern führte, die nicht nur in der Lage waren, diese Übergänge effektiv zu steuern, sondern auch Cybersecurity-Lösungen und Cloud-Dienste zu implementieren.

Mit der Erholung des Marktes in den letzten zwei Jahren haben sich auch neue Trends bei der Nachfrage nach Interim Managern abgezeichnet. Insbesondere Interim Manager mit Kenntnissen in Hybrid Cloud und autonomen Systemen sowie Datenschutz-fördernder Berechnung (Privacy Enhancing Computation, PEC) sind zunehmend gefragt.

IT-Honorare liegen über dem Branchendurchschnitt

Laut Studie der Ludwig Heuse GmbH interim-management.de lag der durchschnittliche Tagessatz für Interim Management-Projekte im IT-Bereich Jahr 2022 bei 1.138 Euro, etwas über dem Branchendurchschnitt von 1.102 Euro. Dies spiegelt den hohen Wert wider, den Unternehmen auf qualifizierte und erfahrene Interim Manager legen.

Die erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten für Interim Manager im IT-Sektor haben sich im Laufe der Zeit etwas verändert und verschoben. Neben technischem Know-how sind heute auch Führungsqualitäten, strategisches Denken und die Fähigkeit zur Geschäftsmodellinnovation gefragt. Darüber hinaus wird erwartet, dass Interim Manager in der Lage sind, komplexe Projekte, einschließlich Ersatz- und Verbesserungsprojekten, neuen Plattformimplementierungen und Architektur-/Strukturupdates, zu leiten. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind dabei SkillsSkills wie Flexibilität, Kommunikationsstärke, Empathie sowie die Fähigkeit, sich für den festgelegten Zeitrahmen gut in das bestehende Team zu integrieren.

Technologisch am Puls der Zeit sein

Die Nachfrage und auch die Honorare für Interim Manager im IT-Bereich werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Technologische Trends spielen dabei eine entscheidende Rolle: Mit dem Aufkommen neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Blockchain steigt die Nachfrage nach Interim Managern, die diese Technologien verstehen und in das Geschäftsmodell des Unternehmens integrieren können.

Die Studie der Ludwig Heuse GmbH interim-management.de zum Interim Management Marktgeschehen 2022 in der IT in der DACH Region hat einige interessante Erkenntnisse über den Markt hervorgebracht:

Interim Management-Projekte in der IT haben eine längere Laufzeit im Vergleich zu anderen Branchen. Dies könnte auf die Komplexität der IT-Projekte und die Notwendigkeit für kontinuierliche Überwachung und Anpassung zurückzuführen sein.

Interim Manager im Bereich IT sind konstant gefragt.

Interim Management-Projekte in der IT sind am häufigsten in den Branchen IT, Maschinen- und Anlagenbau sowie Banken gefragt. Dies spiegelt die zunehmende Bedeutung der DigitalisierungDigitalisierung in diesen Branchen wider.

Interim Management-ProjekteInterim Management-Projekte im IT-Bereich erzielen einen Return on Interim Management (RoIM) mit dem Faktor 4,65. Dies zeigt, dass die Investition in Interim Management sich für Unternehmen auszahlt und einen hohen Wert bietet.

Schließlich hat die Umfrage unter 955 Interim Managerinnen und Managern ergeben, dass der häufigste Einsatzgrund für IT-Interim Management-Projekte die Projektarbeit mit Fokus auf Digitalisierung ist, dicht gefolgt vom Change Management. Dies unterstreicht die Rolle von CIOs und CTOs als Treiber der digitalen Transformation in ihren Organisationen.

Prognose für 2024

Blickt man in die Zukunft, so ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach CIOs und CTOs im Jahr 2024 weiterhin hoch bleiben wird. Die rasante Entwicklung in Bereichen wie KI, Cloud Computing und Cybersecurity wird die Unternehmen dazu zwingen, ihre Technologiestrategien kontinuierlich zu aktualisieren und anzupassen. CIOs und CTOs werden daher eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese neuen Technologien zu implementieren und zu verwalten.

Darüber hinaus ist abzusehen, dass sich die Rollen der CIOs und des CTOs weiterentwickeln werden, sodass sie mehr strategische Verantwortlichkeiten übernehmen. Dies könnte zu einer erhöhten Nachfrage nach Führungskräften führen, die sowohl technisches Know-how als auch Geschäftssinn haben.

Eindeutiger Trend: CIOs werden wichtiger

Die Rolle von CIOs und CTOs in der IT-Branche hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und wird auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Die Studie zum Interim Management-Marktgeschehen in der DACH Region 2022 zeigt, dass die Nachfrage nach Interim Managern im IT-Bereich in den letzten zwei Jahren konstant hoch war. Dies ist auf die zunehmende Komplexität und Dynamik des IT-Bereichs zurückzuführen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie sich mit den aktuellen Trends und Entwicklungen im IT-Bereich auseinandersetzen müssen. Sie sollten auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, Interim Manager einzusetzen, um schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu können.

Die Prognosen für 2024 deuten darauf hin, dass diese Rollen weiter an Bedeutung gewinnen werden, da Unternehmen sich bemühen, mit dem rasanten technologischen Wandel Schritt zu halten. Darüber hinaus zeigen die Studienergebnisse, dass die Investition in Interim Management-Projekte im IT-Bereich einen hohen Return on Investment bietet, was die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in der Zukunft wahrscheinlich weiter erhöhen wird.

