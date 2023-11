Der Banking Avatar soll Fragen von Kunden beantworten und personalisierte Hinweise zu Dienstleistungen des Instituts bereitstellen. Im ersten Schritt wird die Kombination aus digitalem Assistenten und einer Generative-AI-Software (GenAI) den über zwei Millionen Nutzern der Banking-App der CommerzbankCommerzbank zur Verfügung stehen.

Die Bank ist nach eigenen Angaben eines der ersten Finanzinstitute, das generative KI-Software mit einem Avatar in einer Kundenanwendung kombiniert. Die Grundlage stellt MicrosoftMicrosoft mit dem Cloud-Service Azure OpenAI bereit. Darüber hat die Commerzbank Zugang zu großen KI-Sprachmodellen auf Basis von GPT (Generative Pre-trained Transformer).

In natürlicher Sprache kommunizieren

Zusätzlich nutzt die Bank den "Azure Text to Speech Avatar Service", den Microsoft auf der Entwicklerkonferenz Ignite Mitte November 2023 vorstellt. Mit Text to Speech Avatar können Unternehmen mittels Spracheingabe einen fotorealistischen 2D-Avatar erstellen, der mit Kunden oder Mitarbeitern kommuniziert.

Für das Training der Modelle werden neuronale Netze und Videoaufnahmen von Menschen herangezogen. Derzeit ist eine Public Preview von Azure Text to Speech Avatar Service verfügbar.

Hybrides Kundenerlebnis

Die Commerzbank will mit dem Banking Avatar den Kundenservice optimieren. Das soll über ein "hybrides Kundenerlebnis" funktionieren, also eine Kombination von digitaler und menschlicher Interaktion.

Nach Angaben der Bank haben erste Tests mit dem neuen System gute Ergebnisse gezeigt. "Der Start des Avatar-ProjektsProjekts ist ein neues Kapitel in der IT-StrategieIT-Strategie der Commerzbank und ein Musterbeispiel für den Einsatz von generativer KI sowie der neuen Avatar-Technologie von Microsoft", sagt Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Chief Operating Officer der Commerzbank. "Es wird die Kundenschnittstelle, das Kundenerlebnis und die Bankprozesse deutlich verbessern."

Finanzsparte bis zu fünf Prozent Umsatzplus

BankenBanken und Finanzdienstleister zählen zu den Sparten, die von generativer KI am stärksten profitieren können, so die Studie "The State of AI in 2023: Generative AIGenerative AI's Breakout Year" des Beratungsunternehmens McKinsey. Ihr zufolge kann die Finanzsparte durch den Einsatz dieser Technologie den Umsatz um bis zu fünf Prozent steigern.

Allerdings gibt es auch etliche Hürden zu überwinden. So gaben 24 Prozent der Befragten an, dass die Tools und Modelle im Zusammenhang mit GenAI eine große Herausforderung darstellen. Jeweils rund 20 Prozent haben mit dem Mangel an KI-Fachleuten sowie der Implementierung und Skalierung von GenAI-gestützten Applikationen zu kämpfen.

Commerzbank | Virtueller Assistent

Branchen: Banken

Use Case: VirtuellerBanking Avatar für Interaktion mit Kunden

Lösung: Generative-AI-Service Microsoft Azure OpenAI

Partner: Microsoft