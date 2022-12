Mit einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent zählt Coop zu den größten Lebensmittellieferanten in Dänemark. Ebenso wie andere Einzelhändler treibt auch Coop die DigitalisierungDigitalisierung voran. Dazu zählt die Modernisierung der Logistiksysteme in Verbindung mit einer durchgängigen Transparenz der gesamten Lieferkette.

Als technische Grundlage wählte Coop Danmark eine neue IT-Infrastruktur auf Basis von SAPSAP S/4HANA. Bei der Migration griff der Lebensmittelhändler auf die Expertise des Dienstleisters KPS AG zurück. "KPS hat uns in diesem sehr herausfordernden Projekt mit hoher Professionalität und großem Engagement unterstützt", unterstreicht Kræn Østergaard Nielsen, CEO von Coop Danmark. Das Beratungsunternehmen aus Unterföhring bei München konzentriert sich auf Digitalisierungsprojekte von Unternehmen aus den Bereichen HandelHandel und Konsumgüter.

Integration vieler Komponenten

Eine Herausforderung bestand darin, viele unterschiedliche Komponenten zu integrieren: die Coop-App, Lager- und Kassensysteme sowie die E-Commerce-Webshops. KPS setzte dabei auf einen hohen Standardisierungsgrad und eine möglichst standardkonforme SAP-Landschaft. Dadurch ist es einfacher, Erweiterungen vorzunehmen und SAP-Updates einzuspielen.

Insgesamt wurden 236.000 Produkte in die Retail-Lösung auf Grundlage von SAP S/4HANA überführt, etwa Brot, Fleisch, Tiefkühlkost und Non-Food-Produkte. Dies erfolgte schrittweise seit dem Start des Projekts im Jahr 2018. Abgeschlossen war die Migration im Herbst 2022. KPS grifft dabei auf Best Practices aus anderen Projekten zurück. Deshalb mussten die Business-Szenarien nur an die Coop-spezifischen Parameter angepasst werden.

Komplexe Funktionen integriert

Dank des Roll-in-Prinzips nach Kategorien ließen sich zudem ergänzende Funktionen integrieren. So wurden "weiße Flecken" von SAP beseitigt, etwa bei Artikeln mit variablem Gewicht. Außerdem implementierten KPS und Coop eine End-to-End-Backend-E-Commerce-Funktion und optimierten die Lieferkalender-Funktion.

Die Filialen von Coop Danmark haben nun außerdem die Möglichkeit, im Laden Lebensmittel zu produzieren. Das gilt für Bereiche wie Bäckerei, Fleischwaren und die Delikatessen- und Fischabteilung. Bis Mitte 2023 soll auch das Finanz- und Rechnungswesen in die SAP-Umgebung überführt werden.

"Die fundierte Expertise der Berater von KPS und die auf aktivem Change-Management basierende Strategie haben uns unterstützt, die Umstellung auch unter den erschwerten Bedingungen der Covid-19-Pandemie erfolgreich zu bewältigen. Wir freuen uns auf weitere ProjekteProjekte in Kooperation mit dem KPS-Team", fasst Kræn Østergaard Nielsen zusammen.

Coop Danmark | Migration zu SAP S/4HANA

Branche: Einzelhandel

Use Case: Digitalisierung von Prozessen und Optimierung der Lieferkette

Lösung: Migration zu Retail-Lösung auf Basis von SAP S/4HANA

Partner: KPS AG