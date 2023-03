JavaScript, Java, Python und C++ zählen weltweit zu den meistgenutzten Programmiersprachen. Entsprechend überrascht es nicht, dass sie im Ranking der begehrtesten Qualifikationen im Software-Bereich unter den Top 10 landen, wobei JavaScript den ersten Platz belegt. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche werden diese SkillsSkills auch in den kommenden Jahren wichtig bleiben.

Doch Jobsuchende können auch noch mit weiteren Fähigkeiten punkten, zum Beispiel CSS (Platz 5) oder HMTL (Platz 6): Beide gehören zwar nicht zu den klassischen Programmiersprachen, sind aber essenziell, um etwa Webseiten zu strukturieren, zu formatieren oder zu gestalten. Daher sind sie wichtige Fähigkeiten für Web und Frontend DeveloperDeveloper, können aber auch für Mitarbeiter in anderen Unternehmensbereichen wie dem Marketing hilfreich sein. Das Positive an CSS und HTML: Sie sind vergleichsweise leicht zu erlernen.

Die global gefragtesten Skills 2023 im Software Engineering:

1. JavaScript

2. Java

3. SQL

4. Python

5. CSS

6. HTML

7. Management

8. Cloud-Computing

9. Git

10. C++

Insgesamt ist auf der Top 10-Liste nur ein Soft Skill zu finden: Management. Dennoch sollte diese Fähigkeit nicht unterschätzt werden - nur weil, zum Beispiel, jemand ein guter Entwickler ist, muss er nicht auch ein guter Teamleiter von Entwicklern sein. Denn mit letzterem gehen neue und vor allem andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten einher. Wer den Sprung in eine Rolle mit Führungsverantwortung dennoch wagen möchte, sollte sich zuvor mit diesen Anforderungen vertraut machen und seine Skills dahingehend überprüfen.

"Digitale Transformation trifft auf IT-Fachkräftemangel - vor dieser Herausforderung stehen aktuell viele Unternehmen. Doch es gibt einen Ausweg aus dieser Situation: Derzeit sind global viele erfahrene IT-ler auf der Suche nach neuen Jobs. Diese gilt es nun aktiv anzusprechen und ihnen ein attraktives Angebot zu machen", meint Barbara Wittmann, Country Managerin und Senior Director Talent Solutions bei Linkedin DACH.

Da die Nachfrage nach diesen Talenten sehr hoch sei, würden die Jobsuchenden wahrscheinlich nicht nur ein Angebot haben und müssten für das eigene Unternehmen begeistert werden. "Ob Großkonzern oder Mittelständler - ich rate Unternehmen, sich dafür zu öffnen, auch im Ausland nach Talenten zu suchen", so Wittman weiter. Tun sie dies nicht, würden sie im nationalen und internationalen Vergleich zurückfallen, da IT-Talente global sehr mobil seien. Der aktuelle Linkedin Talent Trends Report zeigt im Übrigen, worauf Kandidaten bei einem Jobangebot Wert legen. Die Top-Prioritäten sind: Flexibilität, Vergütung und Work-Life-Balance.

Auch Stellenauschreibungen werden ausgewertet

Für die Listen der gefragtesten Skills hat Linkedin Daten von Arbeitgebern, Recruitern und Stellenanzeigen auf Linkedin im Zeitraum zwischen April bis Oktober 2022 ausgewertet. Die Nachfrage wird gemessen, indem die Fähigkeiten von Mitgliedern ermittelt werden, die kürzlich neu eingestellt wurden oder InMail-Nachrichten erhalten haben, sowie anhand der Fähigkeiten, die in bezahlten Stellenausschreibungen aufgeführt sind.

Nachgefragte Hard Skills wurden nach der gleichen Methodik ermittelt, wobei ein zusätzlicher Filter eingesetzt wurde, um einige der häufigsten nicht-spezialisierten Fähigkeiten auszuschließen. Diese Skills wurden bei der Analyse der am stärksten nachgefragten Fähigkeiten innerhalb einer "Area of Expertise" jedoch nicht ausgeschlossen. Die Analyse für eine Area of Expertise beschränkt sich auf Rollen innerhalb dieser Jobfunktion.