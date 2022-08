Rund 16 Millionen Seiten unterschiedlicher DokumenteDokumente kommen pro Jahr bei der Debeka-Gruppe an: per Post, E-Mail und Fax, aber auch als Upload über das Kundenportal. Für den Anbieter von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, der zu den fünf größten Unternehmen der Versicherungs- und Bausparbranche in Deutschland zählt, ist dies eine Herausforderung. Denn es treffen nicht nur Textdokumente ein, sondern auch Unterlagen mit Fotos, etwa Unfallbildern und Immobilienplänen.

Um textbasierte Unterlagen automatisch zu erfassen und zu klassifizieren, setzt die Versicherungsgruppe seit mehreren Jahren smart FIX von Insiders Technologies ein. Die Lösung des Anbieters aus Kaiserslautern ermittelt die Versicherungssparte, der ein Dokument zuzurechnen ist. Außerdem analysiert sie die Struktur und die Inhalte der Unterlagen. Auf Basis der Ergebnisse werden die Informationen an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet und Workflows angestoßen. So ist smart FIX beispielsweise in der Lage, selbstständig einen Schadensfall anzulegen.

Zuvor viel Handarbeit

Allerdings funktionierte das Verfahren nur unzureichend bei Dokumenten mit Bildern. Solche Unterlagen mussten von Hand bearbeitet werden. Das hat sich durch den neuen Cognitive Classifier von Insiders Technologies geändert. Er kombiniert zwei Funktionen: die herkömmliche Texterkennung sowie die KI-gestützte Klassifizierung von Bildern. Dabei kommen Deep-Learning-Algorithmen zum Einsatz.

Am aufwendigsten war das Training der intelligenten Erkennungssoftware. Dafür stellte die DebekaDebeka echte Eingangsdokumente mit Bildern bereit und Insiders Technologies trainierte das Zusammenspiel von Text- und Bildklassifizierung mittels Supervised Machine LearningMachine Learning.

Jetzt Automatisierung von Abläufen

Die KI arbeitet im Hintergrund und entscheidet eigenständig, ob eine Text- oder Bilderkennung oder beides zum Einsatz kommen soll. An den Arbeitsabläufen hat sich nichts geändert. "Wir haben hier gemeinsam mit unserem Partner Insiders Technologies bei einem echten Use Case eine KI-Lösung zum Einsatz gebracht, die absolut am Puls der Zeit ist", sagt Patrick Schneider, Hauptabteilungsleiter Frontend beim Debeka Krankenversicherungsverein a. G.

Basis für weitere Digitalisierungsprojekte

Ein Vorteil des neuen Systems ist, dass nur rund zehn Prozent der Bilddokumente manuell klassifiziert werden müssen, nicht mehr der größte Teil der Unterlagen. "Die Zukunft der DigitalisierungDigitalisierung wird in der Ergänzung von regelbasierten Systemen mit KI-basierten Systemen liegen - wie sie smart FIX schon heute bietet", fasst Patrick Schneider zusammen.

Debeka-Gruppe | Automatische Bearbeitung von Dokumenten

Branche: VersicherungenVersicherungen, Finanzbranche

Use Case: Automatisierte Indizierung von Text- und Bilddokumenten

Lösung: KI-basierter Cognitive Classifier; smart FIX

Partner: Insiders Technologies