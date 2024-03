Im März drehte sich das Personalkarussell in der hiesigen CIO-Community etwas langsamer. Allerdings kündigen sich einige Wechsel in den IT-Spitzen großer Unternehmen an.

Ausblick

Katrin Lehmann leitet ab 1. April 2024 die IT von Mercedes-Benz. Als CIO der Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG und der Mercedes-Benz AG verantwortet sie künftig die globale IT für alle Geschäftsbereiche, Marken und Märkte und berichtet direkt an CEO Ola Källenius. Ihr Vorgänger Jan Brecht verlässt den Automobil-Riesen Ende April auf eigenen Wunsch. Mehr erfahren

Tobias Renk wechselt von der Anwender- auf die Anbieterseite. Am 1. April 2024 steigt der bisherige CIO des Mineralölhändlers Mobene beim Bochumer IT-Dienstleister Trafineo ein. Mehr erfahren

Christiane Vorspel wird ab Oktober COO im Vorstand der CommerzbankCommerzbank und verantwortet damit auch die IT. Sie kommt von der LBBWLBBW. Vorgänger Jörg Oliveri del Castillo-Schulz verlässt den Posten Ende September 2024 nach knapp zwei Jahren im Amt. Mehr erfahren

Rückblick

Zum 1. Februar 2024 hat Melanie Fichtner den CIO-Posten bei der BaywaBaywa übernommen. Zuvor leitete sie die operative IT des Konzerns. Sie folgt auf Tobias FauschTobias Fausch, der allerdings seine Rolle als CTO des Unternehmens beibehält. Mehr erfahren

Seit 1. Februar 2024 verantwortet Tobias Steinig die IT-Geschicke von Vantage Towers. Als Verantwortlicher für die digitale Transformation des Unternehmens soll er bestehende Systeme weiterentwickeln. Mehr erfahren

Hier finden Sie alle bisherigen Personalien des Jahres 2024:

"Die Auf- und Aussteiger im Januar 2024"

"Die Auf- und Aussteiger im Februar 2024"