"Eines meiner wichtigsten Ziele ist, die IT-Strategie künftig noch enger an unserer Konzernstrategie sowie den Bedürfnissen der Geschäftseinheiten und den sich ändernden Marktbedingungen auszurichten," betont Melanie Fichtner, die neue CIO der Baywa AGBaywa AG.

Fichtner hat die IT-Leitung Anfang Februar 2024 übernommen und berichtet an den Baywa-CFO Andreas Helber. Sie folgt auf Tobias FauschTobias Fausch, der seine Rolle als CTO des Unternehmens beibehält.

Als CIO verantwortet Fichtner neben der IT-Strategie der BayWa AG auch die IT-Sicherheit sowie die operativen IT-Einheiten. Dazu zählen die Infrastruktur (Rechenzentren), das Workplace Management, Data & Analytics und die Supporting Functions (Helpdesks).

Zu aktuellen Projekten der IT-Chefin gehören unter anderem die SAP-Transformation zu S/4HANA sowie die Begleitung des Business zum digitalen Arbeitsplatz. Zudem möchte sich Fichtner verstärkt dem Thema Leadership widmen: "In vielen Unternehmen wird die IT stark von oben nach unten geführt. Das halte ich für nicht zeitgemäß - erst recht nicht in der heutigen Zeit, in der die Innovationszyklen immer kürzer werden und sich die Marktbedingungen für unsere Geschäftseinheiten immer schneller verändern."

Fichtner ist bereits seit 2004 im IT- und SAP-Umfeld tätig. Sie sammelte viel Erfahrung in den Bereichen ERP- und CRM-Systeme sowie bei der Implementierung digitaler Plattformen. Bevor die Managerin 2021 als Leiterin der operationalen IT bei der Baywa einstieg, arbeitete sie als CIO bei OGL Food Trade. Dort entwickelte sie die IT- und Digitalisierungsstrategie und baute eine eigene IT-Abteilung auf.

Diese Expertise kommt ihr auch als Baywa-CIO zugute. So kommentiert Finanzchef Helber: "Bereits als Leiterin der operativen IT-Einheiten hat Frau Fichtner beeindruckenden Weitblick bewiesen. Mit einer Schärfung unserer IT-Strategie gehen wir gestärkt in die nächsten Jahre."

Fichtner selbst sieht sich und ihr Team als Enabler des Business: "Besonders freue ich mich darauf, die Zukunft der BayWa gemeinsam mit der Geschäftsentwicklung gestalten zu können. Nach unserem Selbstverständnis agiert die IT als Partner auf Augenhöhe. Die IT lehnt ihre Strategie an das Business an. Sie unterstützt die operativen Einheiten bestmöglich in ihren Prozessen und ihrem täglichen Tun, so dass jene die Konzernstrategie dank agilerer Arbeitsweisen erfolgreich und kosteneffizient umsetzen können." IT könne helfen, Know-how zu bündeln, die Effizienz zu steigern und damit das Unternehmen erfolgreicher zu machen, erklärt sie.

Die Baywa AG hat ihren Hauptsitz in München und ist unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, in der Baubranche und dem Energiesektor tätig. 2022 erwirtschaftete der Konzern 27.1 Milliarden Euro und beschäftigte zirka 24.000 Personen, etwa 400 davon arbeiten in der IT-Abteilung.