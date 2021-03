"We went from being the Flintstones to the Jetsons in 9 months."

Dieses Zitat von Dan Schulman, CEO von Paypal, beschreibt die rasante Entwicklung der DigitalisierungDigitalisierung unserer Gesellschaft. Etablierte Verfahrens- und Vorgehensweisen reichen für Unternehmen und deren Führungskräfte längst nicht mehr aus um, die disruptiven Veränderungen in der digitalen Welt zu begleiten.

Klassische Geschäftsmodelle können von einem auf den anderen Tag keine Gültigkeit mehr besitzen. Diese strukturellen Änderungen wirken sich auf Leistungserstellungsprozesse, Leistungsangebote und Kundenbeziehungen aus und erzwingen demnach eine Erweiterung der Führungsperspektive

Auswirkungen auf die Unternehmenskultur werden unterschätzt

Diese neue Art des Denkens und Leitens beschränkt sich dabei nicht nur auf die oberste Management-Ebene, sondern verpflichtet alle Bereiche und Führungskräfte zur Meisterung der digitalen Transformation.

Dabei investieren heutzutage viele Unternehmen große Teile ihrer Ressourcen in Maßnahmen zur Digitalisierung und unterschätzen dabei die Auswirkungen auf die Unternehmenskultur der Organisation. Eine Etablierung solcher Veränderungsprozesse setzt neue Anforderungen an die FührungFührung voraus.

Führungsstil macht Unternehmen erfolgreicher

Dadurch hat sich die neue Rolle der Führungskultur, die des "Digital Leader" herauskristallisiert. Dabei bestätigt auch die Studie "Leaders 2020" von Oxford Economics, dass vor allem der Führungsstil im digitalen Zeitalter der Faktor ist, welcher umsatzstarke Unternehmen am Ende von anderen abgrenzt.

Einige der erfolgreichsten Unternehmen haben die Methoden des Digital Leadership bereits fest in den eigenen Strukturen implementiert und sich ideal an die digitale Transformation angepasst: