Welche SkillsSkills benötigen selbständige Data Scientists, um auf dem aktuellen Berufsmarkt zu bestehen? Mit dem Top-Skill-Radar analysiert freelancermap, welche Software-Kenntnisse, Programmiersprachen und Frameworks sowie andere Fähigkeiten besonders gefragt sind. Dafür wurden die angegebenen Qualifikationen von 60.000 anonymisierten Freelancer-Profilen untersucht und mit den von Auftraggebern gesuchten Skills verglichen.

Die aktuelle Analyse vom Oktober 2022 unterscheidet die Kategorien

"Fähigkeiten/Expertise",

"Programmiersprache/Framework" und

"Software / Plattform".

Hinsichtlich der eigenen Kompetenzen weisen die meisten Data ScientistsData Scientists Machine LearningMachine Learning und Deep Learning aus. Bei den Programmiersprachen sind Kenntnisse in Python mit Abstand am häufigsten vertreten. Sprachen wie SQL, Java, C# und C++ werden ebenfalls als relevant angesehen. Bei Software-Lösungen und Plattformen geben Data Scientists die erfahrene Nutzung von Tensorflow, SAS, Azure, Linux und Pandas als ihre Top-Qualifikationen an. Aber auch Tools wie Docker, Git und Tableau werden hier genannt.

Data-Science-Freelacer: Projektqualifikationen von Vorteil

Bei den Projektausschreibungen suchen Auftraggeber bei Data Scientists hauptsächlich nach Expertise im Bereich Big Data und Machine Learning - zweiteres deckt sich auch mit den Top-Skills, die die Data Scientists selbst angeben. Auch ETL, Cloud Computing und DevOps sind geforderte Projektqualifikationen. Des Weiteren sind allgemeine Fähigkeiten wie Datenanalyse, Programmierung, Beratung und Kommunikation gefragt. Bei den Programmiersprachen gibt es einige Übereinstimmungen mit den Angaben der Freelancer: Python wird hier mit Abstand am meisten gesucht. Aber auch SQL und Java sind gern gesehene Skills bei den Auftraggebern.

Im Bereich Software und Plattformen steht Azure knapp an der Spitze und bildet gemeinsam mit Docker, Tableau und Tensorflow die einzigen Überschneidungen mit den dominierenden Data-Scientist-Angaben. Stark gesucht wird außerdem die Erfahrung mit Amazon Web Services, aber auch SAP sowie die beiden Open-Source-Frameworks Spark und Hadoop von Apache.

Laut Thomas Maas, CEO von freelancermap, zeigen die erhobenen Daten, dass Projektverantwortliche im Bereich der Data Science vorrangig nach Experten suchen, die Python oder SQL beherrschen. "Was Cloud-Computing-Dienste angeht, so sollten Data Scientists neben Azure zukünftig auch Amazon Web Services in ihr Skillset aufnehmen - das wird zunehmend wichtiger."

Insgesamt zeige sich, dass IT-Freiberufler die hohen Projektanforderungen vor allem hinsichtlich der Programmiersprachen gut erfüllen können. "Im Hinblick auf die Fähigkeiten bei Software und Plattformen sind allerdings noch weitere Potenziale möglich, um sich auch fernab des Projektmarkts breiter aufzustellen", ist Maas überzeugt.