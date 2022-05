Die Betriebswirtin Dilek Bocuk ist seit April 2022 neue CIO von Siemens Mobility. Sie verantwortet dort die Einführung von SAP HANA. Außerdem steht das Thema Product Lifecycle Management (PLM) auf ihrer Agenda. Die neue IT-Chefin soll die Digitalisierung und Veränderung der Geschäftsprozesse vorantreiben und ein Change Management aufsetzen. Siemens Mobility will die IT-Funktion "wesentlich stärker als Teil der Business Funktionen etablieren", wie ein Firmensprecher dem CIO-Magazin sagte.

Bocuk berichtet an Karl Blaim, den zweiten Vorstand und Chief Financial Officer (CFO) der Mobility-Sparte des Münchner Industriekonzerns. Dieser fungiert gleichzeitig als Geschäftsführer der Siemens Mobility GmbH/Deutschland. Vor ihrem Wechsel zu SiemensSiemens hat Bocuk ihre gesamte berufliche Laufbahn beim Bayer-Konzern verbracht.

Sie studierte an der Universität zu Köln und heuerte 2004 als Projekt-Managerin/Team Lead bei Bayer Business Services in Leverkusen an. Nach knapp vier Jahren wechselte sie als Liaison and Global Project Manager ins indische Mumbai. Ende 2009 schließlich kehrte sie nach Leverkusen zurück und übernahm die Position einer Chief of Staff to CEO of Bayer Business Services. Konkret unterstützte Bocuk den CEO bei der Entwicklung strategischer Konzepte und Entscheidungen.

CIO von Bayer Mexico

Erste Erfahrungen in der CIO-Rolle sammelte sie ab Februar 2015. Bayer übertrug ihr die IT-Verantwortung für den Standort Mexiko. Dort strukturierte Bocuk die IT um: Aus einer isolierten, betriebsfokussierten Abteilung machte sie einen integrierten und anerkannten Business-Partner. 2017 stieg sie zum Vice President Head of Business Services and IT auf. Im April 2021 schließlich wechselte sie wiederum nach Leverkusen zurück und arbeitete gut ein Jahr als Vice President Global Head of Service Integration. Sie leitete die Orchestrierung und Integration aller IT-Services (intern und outgesourced) mit dem Ziel, durchgängige Abläufe zu schaffen (Service Integration and Management).

Außer ihrem Studium in Köln hat sich Dilek Bocuk von 2014 bis 2016 an der Henley Business School weiterqualifiziert und 2021 ein internationales Coaching-Zertifikat am Tecnologico de Monterrey erlangt. Neben Türkisch, Englisch und Spanisch verfügt sie über Grundkenntnisse in Tscherkessisch.