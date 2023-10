Die Hamburger IT-Strategietage gehen in die 22. Runde. Wie gewohnt findet das "Klassentreffen der CIOs" im Grand Elysee Hotel im Herzen der Elbmetropole statt und richtet sich exklusiv an IT-Entscheiderinnen und -Entscheider aus Anwenderunternehmen.

Auf der größten IT-Fachkonferenz Deutschlands werden mehr als 800 Teilnehmer vor Ort erwartet. Wer es nicht nach Hamburg schafft, kann die wichtigsten Inhalte digital live mitverfolgen. Neben zahlreichen CIO-Keynotes sind wieder Highlight-Speaker eingeladen, die neue und inspirierende Perspektiven einbringen.

In den Vorträgen, Panels, Foren und Roundtables stehen auch 2024 die wichtigsten Themen der CIOs auf der Agenda: Artificial IntelligenceArtificial Intelligence, SecuritySecurity, New normal Work, Women in Tech, Sustainability, Digital Mindset, Talent-Scouting und IT-Modernisierung. Arlene Bühler, Digitalchefin von DB Cargo, Phoenix-CIO Roland SchützRoland Schütz, Torsten G. Müller von SartoriusSartorius und Jochen Dekker, Chef der SBB-IT, haben bereits einen Platz im Programm.

Zusätzlich gibt es wie gewohnt viel Raum für individuelles Networking. So findet etwa bereits am ersten Abend die IT-Strategietage-Kneipentour im Hamburger Schanzenviertel statt, um sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf: it-strategietage.de